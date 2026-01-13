وزير الإدارة المحلية يتفقد غرفة العمليات فجرا لمتابعة تأثير المنخفض

وطنا اليوم:تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، فجر اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية في الوزارة، لمتابعة تطورات المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على مناطق شمال ووسط المملكة، والاطلاع على مستوى الجاهزية والإجراءات المتخذة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية.

وأكد الوزير، خلال تواصله المباشر مع الفرق الميدانية عبر غرفة العمليات، أهمية الانتشار الصحيح في جميع مناطق البلديات، ومتابعة البؤر الساخنة ومجاري السيول، وضمان الجاهزية الكاملة للكوادر والآليات للاستجابة السريعة لأي طارئ.

وشدد المصري على ضرورة تكثيف العمل الميداني والتنسيق المستمر مع غرف الطوارئ وجميع الجهات المعنية في المحافظات، بما في ذلك الحكام الإداريين والدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة ووزارة المياه، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم خلال تأثيرات المنخفض الجوي.

وأكد المصري أن جميع الفرق الميدانية تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة، محذرا من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظا على السلامة العامة.