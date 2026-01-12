الشواربة يوضح حول فيديو هدم مصلى

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان، الدكتور ناصر الرحامنة، أن رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة قال إنه لن يتم هدم أي مصلى.

واوضح الرحامنة أن البناء المشار إليه، في فيديو متداول، هو بناء تجاري وحاصل على عدة مخالفات، حيث إن مساحة المصلى 25 م2 تقريبا، وباقي المخالفات الإنشائية مساحتها 300م2.

وأشار الرحامنة إلى أنه لم يتم توجيه أي مخالفة أو إنذار أو إخطار هدم بحق الموقع المشار إليه، مؤكدا أنه لن يتم هدم المصلى.