رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى: فرق الطوارئ والآليات وُضعت في حالة استنفار كامل لاستقبال المنخفض الجوي المتوقع غداً

وطنا اليوم – أعلن رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى، المهندس هيثم جوينات، رفع مستوى الجاهزية القصوى في البلدية وكافة كوادرها، استعداداً لاستقبال المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة اعتباراً من مساء الليلة.

وأكد جوينات أن فرق الطوارئ والآليات وُضعت في حالة استنفار كامل، مع متابعة جاهزية غرف العمليات والتأكد من سلامة عبارات تصريف المياه والنقاط الساخنة، مشدداً على أهمية سرعة الاستجابة لأي ملاحظات ميدانية.

ودعا المركز الاعلامي المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي طارئ عبر أرقام الطوارئ المعلنة، حرصاً على السلامة العامة وتقليل الآثار المحتملة للمنخفض.