الصومال تلغي جميع اتفاقاتها المبرمة مع الإمارات

وطنا اليوم:ألغت الصومال جميع الاتفاقات الموقعة مع دولة الإمارات، يوم الاثنين، في ظل توترات على خلفية اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وتقارير تفيد باستخدام الإمارات الأراضي الصومالية للمساعدة في فرار قيادي انفصالي يمني من بلاده.

وقالت الحكومة الصومالية في بيان إن “مجلس الوزراء، وبعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة، وبممارسة صلاحياته الدستورية، ألغى جميع الاتفاقات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية”.

ويشير خبراء إلى أن الإمارات تقف خلف اعتراف إسرائيل مؤخرا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، وهي خطوة ترفضها مقديشو التي تطالب بالسيادة على الإقليم.