بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الصومال تلغي جميع اتفاقاتها المبرمة مع الإمارات

22 ثانية ago
الصومال تلغي جميع اتفاقاتها المبرمة مع الإمارات

وطنا اليوم:ألغت الصومال جميع الاتفاقات الموقعة مع دولة الإمارات، يوم الاثنين، في ظل توترات على خلفية اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وتقارير تفيد باستخدام الإمارات الأراضي الصومالية للمساعدة في فرار قيادي انفصالي يمني من بلاده.
وقالت الحكومة الصومالية في بيان إن “مجلس الوزراء، وبعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة، وبممارسة صلاحياته الدستورية، ألغى جميع الاتفاقات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية”.
ويشير خبراء إلى أن الإمارات تقف خلف اعتراف إسرائيل مؤخرا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، وهي خطوة ترفضها مقديشو التي تطالب بالسيادة على الإقليم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:28

رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب

19:24

جرينلاند والتغير المناخي

19:22

البريد الأردني وصندوق المرأة للتمويل الاصغر يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

19:17

بيان من الملكية الأردنية بشأن تأخير رحلتها من جدة إلى عمان

19:11

إدارة الأزمات يحذر من مخاطر المنخفض الجوي ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية

19:06

الملكة تزور مصنعا لشركة أدوية الحكمة في السلط

16:51

الاردن والاخوان.. ومعادلة الخوف..!

16:38

تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية ليوم غد الثلاثاء

16:23

زيت الزيتون التونسي يصل مستودعات الاستهلاكية المدنية

16:10

وزارة المياه والري تعلن استنفار كوادرها استعدادا للحالة الجوية

16:02

إطلاق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة

15:41

وفاة سيدة بعد سقوطها داخل جهاز عجن الطحين

وفيات
وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026