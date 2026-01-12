البريد الأردني وصندوق المرأة للتمويل الاصغر يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

وطنا اليوم:وقع البريد الأردني وشركة وصندوق المرأة” للتمويل الاصغر” اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في العديد من مجالات الخدمات المختلفة.

ووقع الاتفاقية مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب وعن صندوق المرأة المدير التنفيذي مها السعيد.

وبموجب الاتفاقية سيتم تقديم العديد من الخدمات المالية واللوجستية والرقمية المتطورة التي تسهل عمليات وصول العملاء إلى خدمات التمويل وسداد الأقساط والتسويق وخدمات نقل البريد من خلال شبكة المكاتب البريدية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات وآليات العمل وسرعة إنجاز المعاملات .

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها صندوق المرأة وضمان وصولها إلى مناطق جديدة وتسهيل إجراءات التسويق والتمويل والسداد بالاستفادة من الخدمات البريدية والمالية والرقمية التي يقدمها البريد الأردني وفق أفضل المعايير والمواصفات المعتمدة من حيث الجودة والسرعة والدقة والموثوقية.