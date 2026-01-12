بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

البريد الأردني وصندوق المرأة للتمويل الاصغر يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

دقيقة واحدة ago
البريد الأردني وصندوق المرأة للتمويل الاصغر يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

وطنا اليوم:وقع البريد الأردني وشركة وصندوق المرأة” للتمويل الاصغر” اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في العديد من مجالات الخدمات المختلفة.
ووقع الاتفاقية مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب وعن صندوق المرأة المدير التنفيذي مها السعيد.
وبموجب الاتفاقية سيتم تقديم العديد من الخدمات المالية واللوجستية والرقمية المتطورة التي تسهل عمليات وصول العملاء إلى خدمات التمويل وسداد الأقساط والتسويق وخدمات نقل البريد من خلال شبكة المكاتب البريدية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات وآليات العمل وسرعة إنجاز المعاملات .
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها صندوق المرأة وضمان وصولها إلى مناطق جديدة وتسهيل إجراءات التسويق والتمويل والسداد بالاستفادة من الخدمات البريدية والمالية والرقمية التي يقدمها البريد الأردني وفق أفضل المعايير والمواصفات المعتمدة من حيث الجودة والسرعة والدقة والموثوقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:17

بيان من الملكية الأردنية بشأن تأخير رحلتها من جدة إلى عمان

19:11

إدارة الأزمات يحذر من مخاطر المنخفض الجوي ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية

19:06

الملكة تزور مصنعا لشركة أدوية الحكمة في السلط

16:51

الاردن والاخوان.. ومعادلة الخوف..!

16:38

تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية ليوم غد الثلاثاء

16:23

زيت الزيتون التونسي يصل مستودعات الاستهلاكية المدنية

16:10

وزارة المياه والري تعلن استنفار كوادرها استعدادا للحالة الجوية

16:02

إطلاق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة

15:41

وفاة سيدة بعد سقوطها داخل جهاز عجن الطحين

15:29

الحكومة تطلق البرنامج التنفيذي 2026–2029 لتعزيز الكفاءة وجودة الخدمات

15:22

تأجيل الامتحانات وتعليق دوام العاملين في جامعة الحسين بن طلال الثلاثاء

15:14

الإدارة المحلية ترفع الجاهزية القصوى تحسباً لمنخفض جوي

وفيات
وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026