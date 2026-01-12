بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بيان من الملكية الأردنية بشأن تأخير رحلتها من جدة إلى عمان

38 ثانية ago
بيان من الملكية الأردنية بشأن تأخير رحلتها من جدة إلى عمان

وطنا اليوم:توضح شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن الرحلة رقم (707) المتجهة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان تعرضت لتأخير، نتيجة خلل فني تم اكتشافه على الطائرة أثناء وجودها على أرض المطار في جدة وقبل إقلاعها.
وعلى إثر ذلك، باشرت الملكية الأردنية باتخاذ الإجراءات المعتمدة وفق القوانين وأنظمة الطيران العالمية، حيث تم إرسال فريق صيانة متخصص والمعدات الفنية اللازمة للعمل على إصلاح الطائرة، كما تقرر إرسال طائرة بديلة من أسطول الملكية الأردنية لنقل المسافرين، والتي ستقلع من جدة عند الساعة السابعة من مساء اليوم.
كما وفرت الشركة الإقامة الفندقية اللازمة للمسافرين، إلى جانب تقديم الدعم والمتابعة المستمرة لهم من قبل فرقها في المطار، بما يضمن تقليل آثار التأخير قدر الإمكان إلى حين إتمام الرحلة.
وتعرب الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن اعتذارها للمسافرين عن هذا التأخير وما نتج عنه من إزعاج، مؤكدة أن قرار إرسال طائرة بديلة يعكس التزام الشركة بتقديم حلول تشغيلية مسؤولة، دون المساس بمعايير السلامة التي تبقى دائمًا على رأس أولوياتها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:11

إدارة الأزمات يحذر من مخاطر المنخفض الجوي ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية

19:06

الملكة تزور مصنعا لشركة أدوية الحكمة في السلط

16:51

الاردن والاخوان.. ومعادلة الخوف..!

16:38

تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية ليوم غد الثلاثاء

16:23

زيت الزيتون التونسي يصل مستودعات الاستهلاكية المدنية

16:10

وزارة المياه والري تعلن استنفار كوادرها استعدادا للحالة الجوية

16:02

إطلاق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة

15:41

وفاة سيدة بعد سقوطها داخل جهاز عجن الطحين

15:29

الحكومة تطلق البرنامج التنفيذي 2026–2029 لتعزيز الكفاءة وجودة الخدمات

15:22

تأجيل الامتحانات وتعليق دوام العاملين في جامعة الحسين بن طلال الثلاثاء

15:14

الإدارة المحلية ترفع الجاهزية القصوى تحسباً لمنخفض جوي

15:08

الطاقة والمعادن توضح: الفاقد الكهربائي لا يُحمَّل على فواتير المشتركين

وفيات
وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026