الملكة تزور مصنعا لشركة أدوية الحكمة في السلط

وطنا اليوم:زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مصنعا لشركة أدوية الحكمة في السلط، والتقت عاملين في مختلف أقسام ومديريات الشركة.

وكان في استقبال جلالتها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أدوية الحكمة السيد سعيد دروزة، والرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد طارق دروزة، ومستشار الشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور صلاح المواجدة، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال وإدارة التحالفات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد كريم دروزة، ومدير مصنع الحكمة في السلط السيد فارس المواجدة، ومجموعة من رؤساء الأقسام ومدراء المديريات في الشركة.

وقامت جلالتها بجولة في مرافق المصنع، واطلعت على كيفية عمل مختبر مراقبة الجودة المبتكر، وما يقوم به من إجراءات وفحوصات علمية دقيقة لضمان مطابقة جميع منتجات الحكمة الدوائية لأعلى معايير الجودة المحددة مسبقاً.

وخلال الزيارة، استمعت جلالتها لشرح حول المبادرات والبرامج التي أطلقتها الحكمة مثل “شبكة نساء الحكمة” و”ليكن حلمك كبيراً” و”نساء الحكمة في ميدان العلوم” والتي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز التكافؤ بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من أجل بيئة عمل أكثر شمولية.

وعبرت جلالتها عن سعادتها بزيارة الحكمة التي بدأت بحلم للدكتور سميح دروزة وانطلق من الأردن فيه للعالمية. وأشادت بالفرص التي يتم منحها للنساء وتشجيعهن على الانخراط في المجالات العلمية التي تخدم هذا القطاع.

وتبادلت جلالتها الحديث مع عدد من السيدات العاملات في مختلف الأقسام بما في ذلك البحث والتطوير، الشؤون التنظيمية والطبية، التسويق، اليقظة الدوائية، الإنتاج، العمليات والجودة مستمعة إلى قصص نجاح في مجالات عملهن وأثر ذلك على أُسرهن ومجتمعاتهن.

ويذكر أن شركة أدوية الحكمة تأسست في الأردن عام 1978 على يد المرحوم سميح طالب دروزة، الذي كان من أبرز الداعمين لتمكين المرأة في مكان العمل، وآمن بأهمية توفير فرص متكافئة للتطور المهني. واليوم، تمثّل النساء 36% من القوى العاملة لدى مواقع الحكمة عالمياً، و28% في الأردن.