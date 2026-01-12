بنك القاهرة عمان
زيت الزيتون التونسي يصل مستودعات الاستهلاكية المدنية

33 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن وصول الدفعة الأولى من زيت الزيتون التونسي نوع بكر ممتاز إلى مستودعاتها تمهيداً لصرفها إلى أسواق المؤسسة.
وأوضح المدير العام للمؤسسة عصام الجراح، الاثنين، أن الدفعة الأولى من زيت الزيتون التونسي ستكون متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا بسعر 21 دينار للجالون سعة 5 لتر بعد انتهاء الفحوصات المخبرية والحسية اللازمة لضمان جودة وسلامة الزيت قبل طرحه في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال إن وزارة الزراعة منحت المؤسسة رخصة لشراء 1 مليون لتر من زيت الزيتون المستورد، وإن باقي الكميات المتعاقد عليها سترد تباعا الى المؤسسة خلال الشهر الحالي حسب الشحنات والدفعات المتفق عليها مع الجانب التونسي.
وأضاف الجراح، إن هذه الخطة تأتي في إطار جهود المؤسسة لتوفير بدائل متعددة للمستهلكين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون المحلي، وبما يحقق التوازن في السوق ويحد من أي ممارسات احتكارية.
ودعت المؤسسة المواطنين إلى متابعة إعلاناتها الرسمية لمعرفة موعد طرح الزيت، مؤكدة استمرارها في تنفيذ خططها الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.


