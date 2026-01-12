بنك القاهرة عمان
وزارة المياه والري تعلن استنفار كوادرها استعدادا للحالة الجوية

31 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري، ممثلةً بسلطة المياه وسلطة وادي الأردن، وبالتنسيق مع الإدارات وشركات المياه، اليوم الاثنين، استنفار جميع كوادرها وتفعيل حالة الطوارئ في جميع المناطق. وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة استعدادًا للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية المرتقبة.
وأكدت الوزارة على أهمية التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، والحكام الإداريين، والبلديات، وضمان التواجد المستمر على مدار الساعة في غرف العمليات بالمحافظات، مع توفير جميع الآليات والدعم الفني لمواجهة مختلف الظروف الطارئة.
ودعت جميع الإدارات وشركات المياه إلى الجهوزية التامة للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي المتوقع على المملكة، بما يشمل هطول الأمطار والثلوج، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، واتخاذ الإجراءات الفاعلة مسبقًا، بالتنسيق مع المقاولين العاملين في قطاع المياه، لضمان توفير الآليات والدعم اللازم للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة. كما أكدت على أهمية الاستجابة السريعة لأي فيضانات محتملة في شبكات الصرف الصحي، خاصة في المناطق المنخفضة.
وشددت الوزارة على تعاون المواطنين مع كوادرها، بعدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز الشكاوى الموحد (117116)، مع الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الممتلكات.


