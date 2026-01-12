الإدارة المحلية ترفع الجاهزية القصوى تحسباً لمنخفض جوي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الإدارة المحلية رفع الجاهزية القصوى في جميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، للتعامل مع منخفض جوي قوي ومتدرج التأثير يبدأ مساء اليوم الاثنين، ويستمر حتى فجر الأربعاء، محذرة من تشكل السيول والرياح القوية.

وبينت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن فرقها الفنية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة استعدادات البلديات على أرض الواقع، خاصة أعمال تنظيف مجاري السيول والأودية، ومعالجة البؤر الساخنة، وضمان جاهزية الآليات والكوادر والاستجابة للظروف الطارئة خلال المنخفض.

وأكدت الوزارة أنها عممت خرائط مستويات الخطورة، حسب نظام الإنذار المبكر، وتقارير الأرصاد الجوية على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية وفق خصوصية كل منطقة، واستمرار التنسيق بين البلديات والحكام الإداريين ووزارة الأشغال العامة والدفاع المدني.

وأشارت التوقعات الجوية إلى عبور جبهة هوائية ماطرة عالية الفعالية وبطيئة الحركة، يبدأ تأثيرها على محافظات إربد وجرش وعجلون بهطولات غزيرة جدا مصحوبة بالرعد والبرد، ما يرفع مستوى الخطورة إلى مرتفع جدا، مع احتمالية كبيرة لتشكل السيول والانهيارات الصخرية.

ويمتد تأثير المنخفض لاحقا إلى محافظات المفرق والبلقاء والعاصمة عمان وأجزاء من الزرقاء، بهطولات غزيرة للغاية، مع بقاء مستوى الخطورة مرتفعا جدا في إربد وجرش وعجلون والبلقاء وأجزاء من عمان، ومرتفعا في بعض مناطق المفرق والزرقاء، ومتوسطا في شرق المفرق وأجزاء من مادبا.

كما يتوقع تساقط زخات ثلجية فجر الثلاثاء على قمم المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة، وخلال النهار يمتد التأثير إلى مادبا ثم الكرك وأجزاء من الطفيلة.

ويستمر ارتفاع مستوى الخطورة فجر الثلاثاء في مناطق بلديات عدة، خاصة في محافظة الكرك، وتشمل الكرك الكبرى، ومؤتة والمزار، وعي، وشيحان، وعبد الله بن رواحة، والأغوار الجنوبية.

وحذرت الوزارة من تشكل السيول ليلا في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والضباب، داعية إلى توخي الحذر، وعدم عبور مجاري السيول، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.

وأكدت الوزارة متابعة غرفة الطوارئ المركزية للحالة الجوية على مدار الساعة، والتنسيق مع الكوادر الميدانية وغرف الطوارئ، وعددها 126 غرفة منتشرة في جميع مناطق المملكة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظا على السلامة العامة.