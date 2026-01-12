بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

عطل فني يؤخر طائرة للملكية لـ12 ساعة في جدة

38 ثانية ago
عطل فني يؤخر طائرة للملكية لـ12 ساعة في جدة

وطنا اليوم:أعلنت الملكية الأردنية تعرض إحدى طائراتها لعطل فني أثناء وجودها في مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة السعودية، ما تسبب بتأخر الرحلة رقم 707 لساعات طويلة، مع اتخاذ الشركة إجراءات فورية لضمان سلامة وراحة الركاب.
وقال المدير التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي، إن الطائرة تعرضت لعطل فني في مطار جدة أدى إلى تأخر الرحلة لأكثر من 12 ساعة، مؤكدا أن العطل لا يزال قيد المعالجة.

تحويل الركاب إلى فنادق قريبة وإرسال فريق صيانة
وأوضح المجالي أن الشركة قامت بتحويل الركاب العالقين إلى فنادق قريبة من المطار، حرصا على سلامتهم وراحتهم إلى حين استكمال الإجراءات الفنية.
وبين أن الملكية الأردنية أرسلت فريق صيانة متخصصا ومعدات فنية إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة للعمل على إصلاح الطائرة، مشيرا إلى أن بعض المعدات اللازمة غير متوفرة بالكامل في المطار.

خطة الطائرة البديلة
وأشار إلى أنه في حال عدم الانتهاء من إصلاح العطل خلال الساعتين القادمتين، ستقوم الشركة بإرسال طائرة بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم النهائية.
وأكدت الملكية الأردنية التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، ومتابعتها المستمرة لوضع الركاب حتى استكمال إجراءات السفر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:05

مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات الشتاء

12:59

الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029

12:39

لسنا خائفين .. احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة ضد شرطة الهجرة

12:33

قراءة أولية في مقابلة دولة الدكتور جعفر حسان

12:22

إرادة ملكية بترفيع عدد كبير من قضاة الشرع (أسماء)

12:15

جهود رسمية ومجتمعية متكاملة لمواجهة الإلقاء العشوائي للنفايات

12:10

اغتيال مدير مباحث خان يونس على يد عملاء للاحتلال

12:04

الكاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا بربع نهائي كأس أفريقيا

11:57

برشلونة يحرز لقب الكأس السوبر الإسبانية بفوز مثير على ريال مدريد

11:52

ارتفاع مبيعات الشقق في الأردن

11:42

جولة تفقدية لأبو قاعود داخل سوق مخيم الزرقاء

11:38

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ القصوى مياه

وفيات
وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026