عطل فني يؤخر طائرة للملكية لـ12 ساعة في جدة

وطنا اليوم:أعلنت الملكية الأردنية تعرض إحدى طائراتها لعطل فني أثناء وجودها في مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة السعودية، ما تسبب بتأخر الرحلة رقم 707 لساعات طويلة، مع اتخاذ الشركة إجراءات فورية لضمان سلامة وراحة الركاب.

وقال المدير التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي، إن الطائرة تعرضت لعطل فني في مطار جدة أدى إلى تأخر الرحلة لأكثر من 12 ساعة، مؤكدا أن العطل لا يزال قيد المعالجة.

تحويل الركاب إلى فنادق قريبة وإرسال فريق صيانة

وأوضح المجالي أن الشركة قامت بتحويل الركاب العالقين إلى فنادق قريبة من المطار، حرصا على سلامتهم وراحتهم إلى حين استكمال الإجراءات الفنية.

وبين أن الملكية الأردنية أرسلت فريق صيانة متخصصا ومعدات فنية إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة للعمل على إصلاح الطائرة، مشيرا إلى أن بعض المعدات اللازمة غير متوفرة بالكامل في المطار.

خطة الطائرة البديلة

وأشار إلى أنه في حال عدم الانتهاء من إصلاح العطل خلال الساعتين القادمتين، ستقوم الشركة بإرسال طائرة بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم النهائية.

وأكدت الملكية الأردنية التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، ومتابعتها المستمرة لوضع الركاب حتى استكمال إجراءات السفر.