إرادة ملكية بترفيع عدد كبير من قضاة الشرع (أسماء)

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي رقم (7/79/2025) والمتضمن الموافقة على ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، وذلك اعتباراً من تاريخ 31/12/2025. ويقدم سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة التهنئة والتبريك لإخوانه أصحاب الفضيلة بهذه المناسبة، متمنياً لهم المزيد من التقدم والعطاء في خدمة أردننا العزيز تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يحفظه الله ويرعاه.

وتالياً الترفيعات:

1 – فضيلة الشيخ د. إياد محمد علي عباسي إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

2 – فضيلة الشيخ محمد علي توفيق المومني إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

3 – فضيلة الشيخ حسين فواز زايد السعود إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

4 – فضيلة الشيخ محمد موسى محمد بني عواد إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

5 – فضيلة الشيخ د. عماد محمد إبنيّه الضيافلة إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

6 – فضيلة الشيخ د. حازم أحمد عوض الهزايمة إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

7 – فضيلة الشيخ محمد عبدالحافظ فلاح غنانيم إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

8 – فضيلة الشيخ علي فايز عبدالرحمن بني فواز إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

9 – فضيلة الشيخ أحمد مصطفى أحمد زعارير إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

10 – فضيلة الشيخ خلف محمد عودة الدبايبة إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

11 – فضيلة الشيخ د. قيس موسى جبر عماوي إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

12 – فضيلة الشيخ د. محمد ياسين أحمد الشمايلة إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

13 – فضيلة الشيخ بلال مصطفى محمد فريحات إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

14 – فضيلة الشيخ مراد أحمد محمد علي الكاساني إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

15 – فضيلة الشيخ حذيفة عبدالله إبراهيم المجالي إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

16 – فضيلة الشيخ د. همام ذياب عبد الكريم عقل إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

17 – فضيلة الشيخ د. شفيق عبيد الله نزال الحيصة إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

18 – فضيلة الشيخ د. عامر عقيل حسين الغوادرة إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

19 – فضيلة الشيخ د. رامي أحمد محمد حجازي إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

20 – فضيلة الشيخ عليان محمد عليان الغانم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

21 – فضيلة الشيخ د. عطا سالم سعد أبو الغنم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

22 – فضيلة الشيخ محمد رسول بشير فهيم زيدالكيلاني إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

23 – فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجدة إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

24 – فضيلة الشيخ يونس حسين محمد العويدات إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

25 – فضيلة الشيخ د. باسم مشهور أحمد العقيل إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

26 – فضيلة الشيخ خالد يوسف عبدالرحمن الشرمان إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

27 – فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

28 – فضيلة الشيخ عبدالله أدهم ارتيمان الدمانية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

29 – فضيلة الشيخ محمد ضاحي محمد أبو هلاله إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

30 – فضيلة الشيخ أحمد يعقوب محمود خوالده إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

31 – فضيلة الشيخ د. محمد أحمد علي أطريق إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

32 – فضيلة الشيخ هيثم سليمان عارف الشيحان إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

33 – فضيلة الشيخ عماد محمد عبد الرزاق أبو زيد إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

34 – فضيلة الشيخ د. نايف أحمد بخيت الخلايلة إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

35 – فضيلة الشيخ د. رائد أحمد عبدالحميد العظمات إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

36 – فضيلة الشيخ شاهر أحمد محمد غرايبة إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

37 – فضيلة الشيخ علي سليمان محمد النعيمات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

38 – فضيلة الشيخ د. هاني محمد يوسف عبيدات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

39 – فضيلة الشيخ فؤاد علي عبدالله الشياب إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

40 – فضيلة الشيخ حسن قريان خليف النهود إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

41 – فضيلة الشيخ د. أحمد نضال عبد الوهاب القطيشات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

42 – فضيلة الشيخ علوان علي مشوح الجبور إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

43 – فضيلة الشيخ رعد سند سلامه الزيدانين إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

44 – فضيلة الشيخ محمد حسين أحمد أبو عودة إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

45 – فضيلة الشيخ عماد عيسى سليمان مصطفى إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

46 – فضيلة الشيخ د. أحمد علي عبد القادر ربابعه إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

47 – فضيلة الشيخ زياد فارس مطلق الجبور إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

48 – فضيلة الشيخ أحمد خليل عبد المهدي المبيضين إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

49 – فضيلة الشيخ د. وليد خالد محمود بكليزي إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

50 – فضيلة الشيخ محمد مبارك سميحان العثمان إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

51 – فضيلة الشيخ أحمد محمد مسلم مشاقبه إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

52 – فضيلة الشيخ شادي مطلق عبدالله الروسان إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

53 – فضيلة الشيخ محمد رجا مسلم الربطة إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

54 – فضيلة الشيخ د. إيهم يحيى حسين عواد إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

55 – فضيلة الشيخ أحمد قبلان أحمد الزريقات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

56 – فضيلة الشيخ هود أحمد محمد الضامن إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

57 – فضيلة الشيخ بهاء أحمد محمد الخلايلة إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

58 – فضيلة الشيخ د. أنس ياسين محمود الخرابشة إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

59 – فضيلة الشيخ د. زيد أحمد عبد الزعبي إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

60 – فضيلة الشيخ مفيد عيد محمود رمامنه إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

61 – فضيلة الشيخ عمر عواد كريم أبو كف إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

62 – فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنة إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

63 – فضيلة الشيخ د. فراس خلف فالح الحنيطي إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

64 – فضيلة الشيخ محمد مصطفى إبراهيم سرندح إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

65 – فضيلة الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

66 – فضيلة الشيخ د. حمزة عبد الكريم حسين الزيود إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

67 – فضيلة الشيخ د. سعد عباس سليمان البدور إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

68 – فضيلة الشيخ د. طارق محمد عسود أبو تايه إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

69 – فضيلة الشيخ حلمي محمد فالح السلامين إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

70 – فضيلة الشيخ أنور عبد القادر حسين دحمس إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

71 – فضيلة الشيخ إبراهيم عوض فارس المجالي إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

72 – فضيلة الشيخ أسامة عطا الله عطيوي الصرايرة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

73 – فضيلة الشيخ عمر راشد عبود المشاقبة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

74 – فضيلة الشيخ باسم محمد محمود الزغول إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

75 – فضيلة الشيخ بركات سعدي محمد أبو تايه إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

76 – فضيلة الشيخ عبدالله ماهر يوسف مالكية إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

77 – فضيلة الشيخ أحمد مروان محمد الصمادي إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

78 – فضيلة الشيخ عيسى عبدالهادي عيسى الدبوبي إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

79 – فضيلة الشيخ أحمد محمود محمد العثامين البطوش إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

80 – فضيلة الشيخ تركي سالم حمد المرازقه إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

81 – فضيلة الشيخ يزن عبد الكريم عبدالله الحياري إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

82 – فضيلة الشيخ د. هاني مفلح محمد السلمات العنزي إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

83 – فضيلة الشيخ إبراهيم محمد عطيه أبو جزر إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

84 – فضيلة الشيخ موسى محمود مفضي الخلايلة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

85 – فضيلة الشيخ محمد حابس حماد الصقرات إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

86 – فضيلة الشيخ حمد مطلب سالم السلايطة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

87 – فضيلة الشيخ معاذ عبد الكريم عبدالرحمن القطاونة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

88 –فضيلة الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

89 – فضيلة الشيخ د. يوسف عليان أحمد درادكه إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

90 – فضيلة الشيخ بشار كامل عبدالله العبيدات إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

91 – فضيلة الشيخ د. أنس عبدالله عوده القرعان إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

92 – فضيلة الشيخ رياض موسى ضيف الله القضاه إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

93 – فضيلة الشيخ رائد عامر سعد الدين درويش إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

94 – فضيلة الشيخ د. طارق حمد محمد الحويان إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

95 – فضيلة الشيخ علاء محمد أحمد المومني إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

96 – فضيلة الشيخ معاذ عدنان عبد الرحمن أسعد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

97 – فضيلة الشيخ قيس عدنان عوض الرفوع إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

98 – فضيلة الشيخ مهاجر عثمان محمد المناصرة إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

99 – فضيلة الشيخ أنس أحمد جويعد النعيمات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

100 – فضيلة الشيخ عيسى محمد أحمد الغزو إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

101 – فضيلة الشيخ د. معاوية حسان عبداللطيف النابلسي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

102 – فضيلة الشيخ أحمد فايز أحمد الخلايلة إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

103 – فضيلة الشيخ د. محمد علي يوسف أبو عيد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

104 – فضيلة الشيخ عبدالله محمد لطفي عيد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

105 – فضيلة الشيخ د. عاصم محمد سالم القطاونة إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

106 – فضيلة الشيخ قتيبة محمود محسن أبو الفوارس إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة