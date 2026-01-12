الكاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا بربع نهائي كأس أفريقيا

وطنا اليوم:فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تحقيقاً في أحداث العنف التي اندلعت بعد مباراة نيجيريا والجزائر بالدور ربع النهائي (دور الثمانية) والتي انتهت بفوز نيجيريا 2-صفر في كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وذكر موقع “أفريكا سوكر” أن المباراة تحولت إلى فوضى عارمة سواء داخل الملعب أو خارجه، في الوقت الذي ضمن فيه المنتخب النيجيري تأهله للدور قبل النهائي.

ودخل لاعبو المنتخب الجزائري في اشتباكات مع الحكم عيسى سي وطاقمه المساعد وذلك احتجاجاً على القرارات التحكيمية، حيث قام اللاعبون بمحاصرة الحكم لتتدخل قوات الأمن لمنع الاشتباكات، حيث كاد الأمر أن ينقلب إلى مشادة كلامية حادة بين الفريقين.

وامتد الشغب إلى المدرجات حيث حاولت بعض الجماهير الجزائرية اختراق الحواجز، وأكدت تقارير أن أجزاء من الملعب تعرضت للتلف قبل تدخل أفراد الأمن.

وأكد (كاف) أنه يراجع حاليا التقارير الواردة من الحكام وأفراد الأمن وممثلي وسائل الإعلام.

ويلتقي المنتخب النيجيري في الدور قبل النهائي مع نظيره المغربي يوم الأربعاء المقبل.