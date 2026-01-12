بنك القاهرة عمان
جولة تفقدية لأبو قاعود داخل سوق مخيم الزرقاء

27 ثانية ago
وطنا اليوم:قام عطوفة محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود صباح اليوم الاثنين الموافق 2016-1-12 بجولة تفقدية ميدانية داخل سوق مخيم الزرقاء، وذلك للاطلاع على واقع الأسواق والحركة التجارية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، والوقوف على أبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه التجار والمتسوقين على حد سواء.

واطّلع عطوفته خلال الجولة على أوضاع الطرق والأرصفة داخل السوق ومحيطه، وما تشهده بعض المواقع من اعتداءات تعيق حركة السير والمشاة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية من قبل الجهات المعنية لمنع أي تجاوزات، وتنظيم الأنشطة التجارية، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، وسلامة المواطنين، والحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد عطوفة المحافظ على أهمية تكثيف الجولات الرقابية المشتركة بين الأجهزة المعنية، وتطبيق أحكام القانون بعدالة وحزم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للتجار، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم والمصلحة العامة، ويعزز من بيئة تجارية آمنة ومنظمة داخل الأسواق.
وأكد عطوفته في ختام الجولة حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والتجار، والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، واتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في خدمة الصالح العام، وتنعكس إيجابًا على الواقع الخدمي والاقتصادي في محافظة الزرقاء.


