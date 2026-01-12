بنك القاهرة عمان
السفير السوداني يلتقي سماوي ويكرّمه بدرع نظير جهوده في دعمه الدائم للثقافة والمثقفين

3 دقائق ago
السفير السوداني يلتقي سماوي ويكرّمه بدرع نظير جهوده في دعمه الدائم للثقافة والمثقفين

وطنا اليوم:استقبل المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي في مكتبه ،السفير السوداني لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد حسن صالح سوار الذهب،وتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل وتعميق التّعاون الثقافي والفني ، ومشاركة السودان ضمن فعاليات مهرجان جرش بدورته الـ 40 في جناح السفارات .
ورحب سماوي بالسفير، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن والسودان، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين، مقدرا اهتمام سعادة حسن سوار الذهب بان تكون السودان مشاركة في مهرجان جرش لهذا العام 2026.
كما أشاد سعادة السفير حسن سوار الذهب ، بمهرجان جرش الذي شكل منذ انطلاقته ، عنوانا للانفتاح الثقافي والحوار الإبداعي ، وفي ختام اللقاء قام سعادة السفير بتكريم المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي بدرع مقدم من السفارة السودانية، نظير جهوده في دعمه الدائم للثقافة والمثقفين ، وسعيه الدؤوب بفتح منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي .


