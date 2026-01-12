بنك القاهرة عمان
عراقجي: الأوضاع في إيران مستقرة وتحت السيطرة الكاملة

44 ثانية ago
عراقجي: الأوضاع في إيران مستقرة وتحت السيطرة الكاملة

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين في تصريحات نقلت عنه عبر الترجمة للإنجليزية إن الموقف في إيران الآن “تحت السيطرة الكاملة” بعد نشوب أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات مطلع الأسبوع.
وأردف عراقجي يقول “إيران مستعدة للحرب وأيضا للحوار”.
وأضاف عراقجي أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران بالتدخل إذا ما تحولت الاحتجاجات إلى عنف شجع “الإرهابيين” على استهداف المتظاهرين وقوات الأمن لاستدعاء تدخل أجنبي في البلاد.
وتابع “خدمة الإنترنت في إيران ستستأنف بالتنسيق مع السلطات الأمنية”.


