يتم التعامل معه كإصابة عمل داء الفطريات مرض مهني في “الضمان”

الخبير موسى الصبيحي

من الأمراض المهنية الواردة في قائمة الأمراض المهنية (الجدول رقم 1) في قانون الضمان مرض يسمى “داء الفطريات” الذي قد يتعرّض للإصابة به العامل الذي له تماسّ مع الحيوانات والنباتات المصابة بهذه الفطريات.

ومن أعراضه: التقرحات، ظهور آفات على الجلد شبيهة بالثآليل، الحكّة واحمرار الجلد، التهاب أو تكسّر الأظافر، إضافة إل. السعال وضيق التنفس والألم في الصدر في حالات الرئة.

ومن أهم أنواع العدوى الفطرية المهنية: الورم الفطري (Mycetoma) الذي يصيب القدم بشكل أساسي وينجم عن إصابة عميقة بالتربة ويُسبب تشوهات وإعاقة ويؤثر على العمال والمزارعين.

والداء الفطري الاصطباغي (Chromoblastomycosis) وهو عبارة عن عدوى جلدية تصيب تحت الجلد وتظهر على شكل آفات تشبه الثآليل وتصيب العاملين في الهواء الطلق.

وأيضاً فطريات الرئة (Aspergillosis): استنشاق أبواغ (Spores) العفن (خلايا تكاثرية صغيرة) في أماكن العمل ما قد يسبب تحسّساً أو عدوى رئوية خطيرة لذوي المناعة الضعيفة.

ولذلك يُعدّ مرضاً مهنياً ويعامل في الضمان كإصابة عمل في حال تم تشخيصه على أنه ناتج عن طبيعة عمل ومهنة المؤمّن عليه. والذي يُحدّد نسبة العجز الناشئة عن هذا المرض بعد تشخيصه كمرض مهني هي اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.