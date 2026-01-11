كابيتال بنك ضمن قائمة “جلوبال فاينانس” لأفضل البنوك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026

وطنا اليوم-في إنجاز دولي جديد يعكس تميّز البنك وريادته في تقديم خدمات مصرفية خاصة متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، تَوَّجت مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية مسيرة كابيتال بنك بإدراجه ضمن قائمتها المرموقة لـ “أفضل البنوك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في العالم لعام 2026″، وذلك في نسختها الحادية عشرة لهذه الجوائز .

ويأتي هذا الاستحقاق ليعكس الزخم الذي حققه البنك في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، مرتكزاً على حوكمة صلبة وتوجه استراتيجي واضح، حيث تمكن البنك من تقديم أكثر الخدمات والعروض المصرفية شمولاً وتكاملاً. وقد استندت المجلة في اختيارها للفائزين إلى معايير دقيقة تتجاوز مجرد حجم المؤسسة، لتركز بشكل جوهري على ريادة في السوق المصرفي، النمو، الابتكار، وجودة الخدمات المقدمة للعملاء .

ويجسد هذا التكريم التزام كابيتال بنك الراسخ بالتميز، حيث واصلت خدماته البنكية الخاصة ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، من خلال توفير حلول إدارة ثروات متقدمة تعتمد على التخطيط المالي المتخصص، وإتاحة فرص الاستثمار العالمية، فضلاً عن تقديم مزايا أسلوب حياة حصرية .

ومن أبرز المحطات التي عززت هذا الأداء خلال فترة التقييم، نجاح البنك في إطلاق بطاقة “Visa Infinite Privilege” المعدنية، ليكون أول بنك في الأردن يوفر هذا المنتج المصمم خصيصاً لكبار العملاء الباحثين عن مزايا لا تضاهى وتجارب استثنائية . وقد ساهم قطاع الخدمات المصرفية للشرائح ذات الملاءة المالية العالية بشكل فعّال في الأداء العام للبنك، مدعوماً بنمو متين في الودائع وتحسين مستمر في تجربة العملاء .

وأعرب كابيتال بنك عن اعتزازه بهذا التصنيف العالمي الذي يضعه في مصاف المؤسسات المالية الأكثر تميزاً، مؤكداً أن الخدمات المصرفية الخاصة تظل مجال تركيز استراتيجي يسعى من خلاله لإضافة قيمة حقيقية لقاعدة عملائه، وتلبية الاحتياجات المتخصصة لأصحاب الثروات، ومساعدتهم على تنمية وحماية أصولهم المالية .

وتُعد جوائز Global Finance لأفضل البنوك الخاصة من أبرز الجوائز العالمية في هذا المجال، حيث أعلنت المجلة عن النسخة الحادية عشرة من جوائز World’s Best Private Banks Awards 2026، على أن يُنشر التقرير الكامل للنتائج في عدد شهر كانون الأول من المجلة بنسختيها المطبوعة والرقمية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني GFMag.com

وتغطي تقييمات هذا العام أداء البنوك خلال الفترة الممتدة من 1 تموز 2024 حتى 30 حزيران 2025، واعتمدت هيئة تحرير المجلة في اختيار الفائزين على مدخلات من خبراء القطاع والتنفيذيين، إلى جانب المعلومات المقدمة من البنوك والأبحاث المستقلة.