“النهوض بالذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ملتقى في الاردن

وطنا اليوم – استضاف معهد الصحة العالمية في الجامعة الأميركية في بيروت، ملتقى في الأردن، بعنوان “النهوض بالذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) وبدعم من مركز بحوث التنمية الدولية ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

جمع الحدث، وفق بيان الجامعة الأميركية”، على مدى يومين خبراء إقليميين وشركاء دوليين لتناول مسألة تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول بشكل استراتيجي من أجل الصحة العالمية في البيئات الشحيحة الموارد، حيث أكد أهمية قيام القيادات في الجنوب العالمي بسدّ فجوة الذكاء الاصطناعي الآخذة في الاتساع.

تضمّن اليوم الأول من اللقاء ندوتين حواريتين قادها خبراء في المجال، حيث اجتمع الباحثون وصنّاع السياسات والمهنيون البارزون لاستكشاف الأطر الأخلاقية والتقنية والإدارية للذكاء الاصطناعي في الصحة العالمية، مسلّطين الضوء على التجارب والمسارات الإقليمية للابتكار المسؤول.

وفي كلمتها الرئيسية، شدّدت الدكتورة وسام البيه المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في مركز بحوث التنمية الدولية، على “ضرورة انتقال القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الجنوب العالمي من أجل “القضاء على الاستعمار في الصحة” والتعبير عن الواقع المحلي”.

أما الدكتور شادي صالح المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية في الجامعة الأميركية في بيروت، فقد أكد “الضرورة الملحة إلى التحرّك”، مشيرا إلى “أن عدم التدخل الفوري قد يعرض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى خطر التأخر بـ”نصف قرن” في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة”.

كما أكد بأن “معهد الصحة العالمية يعمل بنشاط على سدّ هذه الفجوة من خلال قيادة التطوير المشترك لمنهج حوكمة قائم على الكفاءات”.

وشدد الدكتور مهند النسور المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت)، على أهمية المشاركة الإقليمية في هذه الحقبة التكنولوجية الجديدة.

وقُدّمت عروض عن أعمال معهد الصحة العالمية في هذا المجال. وقد شرحت الدكتورة نادين صبرا مديرة برنامج الصحة الإلكترونية في معهد الصحة العالمية في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتفصيل كيف يعمل البرنامج على تعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المنخفضة الكلفة ودعم الحوكمة من خلال منهاج وشهادات مخصّصة.

أما الدكتور رمزي الحلبي مدير التكنولوجيا ورئيس الهندسة الطبية الحيوية في شركة “براين” وباحث ومستشار في جامعة تورونتو وزميل أول في مجال الذكاء الاصطناعي في معهد الصحة العالمية، فقد بيّن المتطلّبات الرئيسية للذكاء الاصطناعي الفعّال في البيئات الشحيحة الموارد، مشددا بأن “التحقّق من صحة البيانات المحلية والحوكمة الأخلاقية هما مكوّنان أساسيان للحلول الملائمة والعادلة”.

جمعت ندوتان محوريتان مختلف الآراء حول مسألة التنفيذ، أولها بعنوان “سد الفجوة بين البحث والممارسة: وجهات نظر حول الذكاء الاصطناعي المسؤول في الصحة العالمية” والتي أدارها الدكتور مهدي سنيني المستشار الأول لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والناشئة.

ناقشت الندوة تحديّات التنفيذ وفرصه، مشددةً على أهمية مواءمة الاستراتيجيات مع الأولويات الوطنية وبناء حلول قائمة على بيانات قوية وذات طابع محلي.

كما أكّد الدكتور أسامة الحسن رئيس مجلس إدارة منظمة زمام في الإمارات العربية المتحدة، على “ضرورة مواءمة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي مع الأولويات الوطنية وإدراجها ضمن الأجندة الوطنية.

أما الدكتورة روز نزيوكا الرئيسة المشاركة في الشبكة العالمية للصحة الرقمية في كينيا، فقد سلطت الضوء على الحاجة الملحة لبناء حلول للذكاء الاصطناعي تقوم على بيانات أساسية متينة وإشراك المستخدمين منذ البداية.

وركز الدكتور افتخار أحمد، المتخصص بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في “بي إتش سي غلوبال” في الباكستان، على مسألة تحقيق التوازن بين الشفافية والدقّة حيث شدّد على أهمية ضمان الشفافية في مصادر البيانات وتنقيتها. ودعت مديرة تصميم وتقييم الأبحاث في “جاكاراندا هيلث” بكينيا آنيكا ويكراماناياكي إلى الانتقال من المفاهيم البرّاقة نحو الحلول القابلة للتطوير المدمجة في الأنظمة الصحية الحالية.

ركزت الندوة الثانية وعنوانها “من المفهوم إلى التأثير: النهوض بالنتائج الصحية عبر الذكاء الاصطناعي المسؤول في البيئات الشحيحة الموارد” على ترجمة مفاهيم الذكاء الاصطناعي إلى تأثير واقعي، وقد أدارت الندوة إيميلي نيكولسون، مستشارة التحوّل الرقمي في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأشار جون ماغكيلات، مستشار المعرفة والتدريب للذكاء الاصطناعي الصحّي لدى الهيئة العالمية للذكاء الاصطناعي المسؤول في مجال الصحة بسويسرا، أن التنظيم يجب أن يكون متينا ومرنا في الوقت نفسه من أجل مواكبة الابتكار.

كما شدد الدكتور آرال سورميلي المؤسّس والمدير التنفيذي لمنظمة “هيرا ديجيتال هيلث” على “أهمية تصميم أدوات تتصدّى للقيود في عالم الواقع”، مشيرًا إلى “أن معظم الخوارزميات مدرّبة على بيانات من الشمال العالمي”.

وأكّد الدكتور زكريا بلحريتي الأستاذ المساعد في جامعة محمد السادس متعدّدة التخصّصات التقنية في المغرب على “ضرورة إشراك مختلف الجهات المعنية خلال عملية التطوير والنشر، والاسترشاد بمبادئ الذكاء الاصطناعي الخمسة: الثقة والسياق والتصميم المشترك والتعاون وبناء القدرات”.

وقال الدكتور مارتن سابان وهو باحث من الأرجنتين:” أنّ الذكاء الاصطناعي يعزّز تقديم الرعاية الصحية بدلاً من استبدال أصحاب المهن”، مركّزًا على الرعاية المتمحورة حول الإنسان.

في اليوم الثاني، شارك الخبراء والباحثون وصناع السياسة في ست جلسات تركّز على التصميم والتنظيم المشترك لحلول مخصّصة لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول، مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات وواقع البيئات الشحيحة الموارد.

وعزّزت ورشة العمل هذه الدور الحيوي الذي تضطلع به الشراكات الإقليمية والخبرات المشتركة والعمل الجماعي في التقدّم بالذكاء الاصطناعي المسؤول والمراعي للسياق من أجل الصحة العالمية.