بنك القاهرة عمان
موظفو البنك الأردني الكويتي يتطوّعون للتبرّع بالدم في أولى مبادرات البنك التطوعية لعام 2026

11 يناير 2026
موظفو البنك الأردني الكويتي يتطوّعون للتبرّع بالدم في أولى مبادرات البنك التطوعية لعام 2026

وطنا اليوم-في إطار التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والانساني، نظّم البنك الأردني الكويتي أولى مبادراته التطوعية ضمن برنامج “سفير الخير” في العام الجديد، من خلال تنظيم حملة التبرع بالدم في مبنى الإدارة العامة وذلك بالتعاون مع بنك الدم الأردني؛ ايماناً منه بأهمية دعم القطاع الصحي والمساهمة في إنقاذ الأرواح.

وشهدت المبادرة إقبالاً لافتاً من موظفي البنك من مختلف الدوائر، في خطوة تعكس روح العطاء والتكافل الإنساني عند موظفي البنك، وحرصهم على إحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمع.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة المبادرات التطوعية التي يحرص البنك على تنفيذها سنوياً، بهدف تعزيز مشاركة الموظفين في الأنشطة المجتمعية، وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب دعم الجهود الوطنية في الحفاظ على مخزون آمن من وحدات الدم في المستشفيات والمراكز الصحية.

ويؤكد البنك التزامه بمواصلة تنظيم المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال عام 2026، مشيراً إلى أن المبادرات الإنسانية والعمل التطوعي يُعد أحد المحاور الأساسية في برامج المسؤولية المجتمعية التي يتبناها البنك، والتي تعكس رؤيته في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتعاوناً.

 


