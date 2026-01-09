بنك القاهرة عمان
9 يناير 2026
أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي لأمانة عمّان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة، إن الأمانة تعاملت اليوم من خلال فرقها الميدانية وآلياتها مع الملاحظات والشكاوى التي وردت إلى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.
وأضاف، أنه وردت 7 ملاحظات لتجمع وارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع، نتيجة الشدة المطرية وسرعة جريان المياه وانجراف التربة مما أدى إلى التأخر في وصول المياه إلى المصارف، وتم التعامل معها وإجراء اللازم من قبل كوادر الأمانة وآلياتها المنتشرة في الميدان.
وأكد الرحامنة، أن أمانة عمّان تقوم من خلال كوادرها وفرقها الميدانية وآلياتها المنتشرة في جميع مناطق أمانة عمان بالتعامل مع الملاحظات التي ترد تباعاً إلى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، من خلال الاتصال على مركز الاتصال الموحد على رقم 102
وقال رئيس غرفة طوارئ أمانة عمّان الكبرى طارق كعوش، الجمعة، إنه تم رصد ملاحظات حول ارتفاع طفيف في منسوب المياه ببعض الطرق، بالتزامن مع تتأثر المملكة بالمنخفض الجوي.
وأكد كعوش أنه لم تسجل أي حالات دهم لمياه الأمطار للمنازل أو المحال التجارية في منطقة وسط البلد.
ودعت أمانة عمّان الكبرى المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية أولًا بأول، حفاظًا على السلامة العامة.


