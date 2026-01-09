وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات محافظة جرش

وطنا اليوم:زار وزير الداخلية مازن الفراية محافظة جرش ضمن جولات ميدانية لمتابعة جاهزية المحافظات للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة وكان في استقباله محافظ جرش الدكتور مالك خريسات ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين ورؤساء لجان البلديات في المحافظة ومدير شرطة جرش إضافة إلى مديرة أشغال جرش المهندسة اخلاص خشاشبة ومديرة هندسة البلديات المهندسة براء تليلان.

واطلع الفراية خلال الزيارة على الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ في المحافظة، ومدى جاهزيتها للاستجابة السريعة لأي طارئ ناتج عن الأحوال الجوية، لا سيما في المواقع الساخنة لتجمع مياه الأمطار والأكثر عرضة للمخاطر ولا سميا مجاري السيول والاودية حفاظا على السلامة العامة.

كما تفقد الفراية عددا من المواقع الميدانية في مختلف مناطق المحافظة، للوقوف على واقع البنية التحتية والإجراءات الاحترازية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الميدانية واستمرار التنسيق بين البلديات والأجهزة الأمنية والدفاع المدني لضمان سرعة التعامل مع الملاحظات وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

من جانبه، أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات أن جميع الأجهزة المعنية تعمل ضمن خطة طوارئ متكاملة، مشيرا إلى جاهزية الكوادر الفنية والآليات للتعامل مع أي مستجدات، ومتابعة الملاحظات على مدار الساعة وان هناك فريق دوائر الخدمات والاستجابه يهدف الى الاستجابه السريعه دون تأخير .

بدوره، أشار رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين إلى أن كوادر البلدية عبر غرف الطوارئ المنتشرة في مناطق البلدية، تواصل عملها الميداني لمعالجة المعوقات، وفتح العبارات ومصارف مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، بما يسهم في التخفيف من آثار التي قد تحدث نتيجة المنخفض الجوي.

وتأتي هذه الزيارة لتأكيد حرص الحكومة على المتابعة الميدانية المباشرة، وتعزيز جاهزية المحافظات، وضمان أعلى مستويات الاستجابة السريعة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.