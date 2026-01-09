وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية

وطنا اليوم:شدد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، على ضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.

وثمّن أبو السمن، خلال زيارة تفقدية اليوم لغرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، مستوى الأداء الذي قدمته فرق وكوادر الوزارة أثناء الأحوال الجوية التي رافقت المنخفض الجوي الحالي.

وأكد، أن الاستعداد المسبق وتهيئة المتطلبات اللوجستية، إلى جانب برامج التدريب، أسهمت في إثبات نجاعة وفعالية خطة الطوارئ المعتمدة للموسم الشتوي الحالي.

وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال المنخفض الجوي وفق خطة الطوارئ المتوسطة، حيث جرى انتشار الفرق الميدانية والآليات في مختلف مناطق المملكة، وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة وحجم البلاغات الواردة.

وبيّن، أن كوادر الوزارة تعاملت مع عشرات البلاغات والملاحظات التي وردت من المواطنين، والتي تركزت في معظمها على ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع، وانجراف الأتربة والحجارة على عدد من الطرق.

ولفت إلى أن الوزارة باشرت استعداداتها للموسم المطري مع نهاية الموسم السابق، من خلال حصر وتصنيف الملاحظات وتحديد المواقع التي تكررت فيها البلاغات باعتبارها بؤرًا ساخنة، حيث جرى تنفيذ معالجات لمعظم هذه المواقع خلال فصل الصيف.

وأضاف، أن الوزارة قامت بتنظيف مجاري السيول والأودية، وتزويد مديرياتها بالمعدات واللوازم اللازمة للتعامل مع الأحوال الجوية، مشيرًا إلى تجهيز 110 فرق ميدانية مدعومة بـ 135 آلية حكومية و191 آلية من آليات الشركاء في القطاع الخاص.