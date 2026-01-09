بنك القاهرة عمان
الأرصاد: أمطار غزيرة شمالا ووسطا وتساقط للبرد في أجزاء من الجنوب

9 يناير 2026
وطنا اليوم:تشير آخر تحديثات صور رادار الطقس الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار هطول الأمطار بغزارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.
وأوضحت الأرصاد، أن أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية تشهد أمطارًا يتخللها نشاط للخلايا الرعدية وتساقط للبَرَد أحيانًا.
وكانت الأرصاد الجوية، أطلقت تحذيرًا صباح اليوم، من خطر تشكل السيول في تلك المناطق كما تهيب بالأخوة المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بعبور مناطق تجمع مياه الأمطار.


24 ساعة
20:45

أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي

20:30

قمع دموي .. أكثر من 50 قتيلاً خلال الاحتجاجات في إيران

20:18

محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع

20:07

الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا

19:34

التربية: لا تغيير على موعد امتحان طلبة التوجيهي التكميلي غداً

19:30

وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات محافظة جرش

19:28

وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية

19:19

طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء

19:11

بلدية بيرين تتعامل مع آثار السيول وانجرافات بعض الطرق

19:08

محافظ إربد: لا إصابات نتيجة انهيار أجزاء من منشأتين تجاريتين

16:47

تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

16:37

خبراء: الأمطار فرصة لتعزيز الإنصاف المناخي وحماية الطبيعة في الأردن

