الأرصاد: أمطار غزيرة شمالا ووسطا وتساقط للبرد في أجزاء من الجنوب

وطنا اليوم:تشير آخر تحديثات صور رادار الطقس الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار هطول الأمطار بغزارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

وأوضحت الأرصاد، أن أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية تشهد أمطارًا يتخللها نشاط للخلايا الرعدية وتساقط للبَرَد أحيانًا.

وكانت الأرصاد الجوية، أطلقت تحذيرًا صباح اليوم، من خطر تشكل السيول في تلك المناطق كما تهيب بالأخوة المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بعبور مناطق تجمع مياه الأمطار.