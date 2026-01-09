وطنا اليوم:أكدت وزارة الإدارة المحلية،مساء اليوم الجمعة، أن جميع طرق المملكة سالكة أمام حركة المركبات، باستثناء عدد من الطرق التي تم إغلاقها مؤقتًا لأسباب احترازية.
وأوضحت الوزارة أن الطرق المغلقة تشمل: الطريق الخلفي لمدينة البترا، وطريق الموجب العلوي باتجاه الكرك، إضافة إلى طريق ماحص – وادي شعيب احترازيًا، وطريق الرميل – أم الرصاص، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأكدت الوزارة أنها تتابع الأوضاع الميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة حفاظًا على سلامتهم.
طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء
وطنا اليوم:أكدت وزارة الإدارة المحلية،مساء اليوم الجمعة، أن جميع طرق المملكة سالكة أمام حركة المركبات، باستثناء عدد من الطرق التي تم إغلاقها مؤقتًا لأسباب احترازية.