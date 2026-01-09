بنك القاهرة عمان
طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء

9 يناير 2026
وطنا اليوم:أكدت وزارة الإدارة المحلية،مساء اليوم الجمعة، أن جميع طرق المملكة سالكة أمام حركة المركبات، باستثناء عدد من الطرق التي تم إغلاقها مؤقتًا لأسباب احترازية.
وأوضحت الوزارة أن الطرق المغلقة تشمل: الطريق الخلفي لمدينة البترا، وطريق الموجب العلوي باتجاه الكرك، إضافة إلى طريق ماحص – وادي شعيب احترازيًا، وطريق الرميل – أم الرصاص، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأكدت الوزارة أنها تتابع الأوضاع الميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة حفاظًا على سلامتهم.


