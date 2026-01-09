بنك القاهرة عمان
بلدية بيرين تتعامل مع آثار السيول وانجرافات بعض الطرق

9 يناير 2026
وطنا اليوم:تعاملت بلدية بيرين الجديدة، اليوم الجمعة، مع آثار السيول، للتأكد من أن جميع الطرق سالكة وخاصة طريق الخلة الرئيسي بعد ورود ملاحظات نتيجة انجرافات تسببت بها كثافة مياه الأمطار والسيول.
وقال رئيس لجنة بلدية بيرين الجديدة أحمد الفراهيد، إن كوادر البلدية عملت منذ ساعات الصباح الأولى على معالجة المواقع المتضررة، وإزالة الأتربة والطمي على مداخل العبارات الأنبوبية والصندوقية وعلى جسم الطريق، بما أسهم في جريان حركة السير وضمان سلامة المواطنين.
وأوضح الفراهيد، أنه تم تفعيل غرفة طوارئ على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية، إلى جانب تقسيم مناطق البلدية إلى فرق ميدانية لمراقبة الأوضاع في مناطق بيرين المركز، والعالوك، وصروت، الكمشة، وأم رمانة، ورجم الشوف، للتدخل الفوري عند الحاجة.
وأشار إلى أن البلدية اتخذت هذا العام إجراءات استباقية للحد من تأثيرات الأمطار والسيول، شملت إنشاء قنوات تصريف لمياه الأمطار في مناطق العالوك، وصروت، الكمشة، وأم رمانة، ورجم الشوف، التي تشهد إغلاقات متكررة خلال فصل الشتاء، إضافة إلى تفقد العبارات والجسور في مجرى وادي بيرين والخلة وأم رمانة، لتسهيل مرور السيول ومنع تجمع المياه.
وبيّن الفراهيد، أن مناطق الكمشة وجبال العالوك ورجم الشوف تشهد تساقطاً للثلوج بشكل شبه سنوي، في حين تتعرض مناطق وادي بيرين والخلة لتشكل السيول، مؤكداً جاهزية البلدية للتعامل مع مختلف السيناريوهات من خلال غرفة الطوارئ الدائمة وكوادرها الفنية والآليات المتوفرة.
ودعا الفراهيد المواطنين إلى عدم الاقتراب من مجاري الأودية، خاصة وادي الخلة، أثناء هطول الأمطار الغزيرة، والالتزام بالتحذيرات والتعليمات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية، حفاظاً على سلامتهم.
يُشار إلى أن طريق الخلة يُعد شرياناً رئيسياً يربط شمال العاصمة عمّان بمحافظتي الزرقاء وجرش.


