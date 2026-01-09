الأشغال: 110 فرق ميدانية و325 آلية للتعامل مع بلاغات المنخفض الجوي

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر محارمة، الجمعة، إن 110 فرق ميدانية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، تساندها 325 آلية، للتعامل مع البلاغات الواردة خلال المنخفض الجوي الحالي.

وأوضح محارمة أنه صدر بلاغ بإعلان حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الجمعة، تزامنا مع دخول المنخفض الجوي، مشيرا إلى أن الملاحظات التي وردت كانت بسيطة وتم التعامل معها أولًا بأول.

وبيّن أن عدد البلاغات التي تم التعامل معها حتى عصر الجمعة بلغ ما يقرب من 12 بلاغا، وتعلقت بانجراف أتربة ورمال على الطرق، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض العبارات، مؤكدا أن الفرق الميدانية كانت متواجدة في الميدان للتعامل مع هذه الملاحظات فور ورودها.

وأشار محارمة إلى أنه تم إغلاق طريق وادي شعيب احترازيًا، وذلك بعد الكشف الهندسي الذي حدد 20 نقطة على الطريق يحتمل أن تتعرض للانجراف أو الانهيار، لافتا إلى أن الإغلاق جاء حفاظا على السلامة العامة ولتمكين الفرق المختصة من التعامل مع هذه المواقع.

وأضاف أن طريق وادي شعيب يشهد مع كل منخفض جوي انجرافات للأتربة والحجارة والصخور، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بمعالجة المشكلة بشكل جذري، من خلال إنشاء مصاطب ووضع حواجز للحد من تكرار هذه الانجرافات مستقبلا.