الحجاج يحيون يوم الحج الكاثوليكي الـ26 في موقع المعمودية المغطس

وطنا اليوم:احيت الكنائس الكاثوليكية في المملكة، صباح اليوم الجمعة، يوم الحج السادس والعشرين إلى موقع معموديّة السيد المسيح (المغطس)، بقداس احتفالي ترأسه المطران إياد الطوال، النائب البطريركي للاتين، في كنيسة عمّاد السيّد المسيح، بحضور آلاف الحجاج من مختلف مناطق المملكة.

وشارك في القداس السفير البابوي المطران جيوفاني دال توزو، والمدبّر البطريركي للروم الكاثوليك الأرشمندريت بولس نزها، ورؤساء الكنائس المارونية والكلدانية والسريانية والأرمنية الكاثوليكية في المملكة، ووفد من مجلس الأساقفة الكاثوليك في الفلبين، ووفد إعلامي من الفاتيكان، إلى جانب نواب وشخصيات رسميّة وسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة، إضافة الى عدد من الأعيان والنواب و كهنة ورهبان وراهبات وجمع غفير من المؤمنين.

وقبيل القداس، عقد المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام مؤتمرًا صحفيًا، رحّب فيه مديره العام، الأب رفعت بدر، بوسائل الإعلام المحلية والوكالات الأجنبية، وبوفود الأساقفة والصحفيين القادمين من الفلبين وإيطاليا والفاتيكان. وأكد الأب بدر أهمية هذا اللقاء السنوي في إبراز المناسبة الروحية والوطنية التي يمثلها يوم الحج الكاثوليكي، وإتاحة الفرصة للإعلام لنقل الحدث إلى جمهور واسع من المؤمنين حول العالم.

واستذكر الأب بدر بكل فخر الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني في العام الماضي إلى حاضرة الفاتيكان، حيث التقى بقداسة البابا لاون الرابع عشر، ووجّه جلالته لقداسة البابا دعوة لزيارة موقع المعمودية – المغطس.

وشدّد الأب بدر على دور مشاركة رؤساء الكنائس والوفود الدولية في تعزيز الروابط الروحية والثقافية بين المؤمنين، ودعم السياحة الدينية في الأردن، مشيرًا إلى الدور الكبير للجهات الأردنية في تنظيم وتنسيق الحدث، ومثمنًا جهود إدارة المغطس والهيئة الملكية للمغطس برئاسة سمو الأمير غازي بن محمد، إلى جانب وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وإدارة التلفزيون الأردني، واللجان الكنسية المختلفة، والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني.

وخلال المؤتمر، وجّه المطران اياد الطوال دعوة باسم الكنيسة الكاثوليكية في المملكة للحجّاج من مختلف أنحاء العالم، قائلاً: “هلّموا، تعالوا إلى الأرض المقدّسة، تعالوا إلى نهر الأردن، زوروا هذا المكان المقدّس، زوروا هذه الكنيسة، وتباركوا من مياه نهر الأردن”.

وأشار المطران الطوال إلى أنّ حجّ هذا العام يأتي بعد مرور عام على تدشين كنيسة عمّاد السيد المسيح، ويشكّل فرصة لتعزيز الروابط الروحية للمؤمنين. كما لفت إلى عودة أجواء الهدوء في غزة وفلسطين، التي زارها نيافة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، قبل أيام، حيث لمس إصرارًا حقيقيًا على بدء حياة جديدة، مع التفاؤل بأن يكون هذا العام عامًا يعمّ فيه السلام الدائم والعادل والشامل.

وفي ختام كلمته، رفع المطران الدعاء للأردن العزيز، راجيًا من الله البركة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، والأسرة الأردنية الواحدة، متمنيًا لهم عامًا جديدًا يحمل السلام والخير والنعمة. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الملكية لموقع المغطس، وعلى رأسها رئيس مجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم، إضافة إلى إدارة الموقع ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وكل الجهات المعنية بالسياحة الدينية في الأردن.

من جهته، أكّد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين تقديره للكنيسة الكاثوليكية على التنظيم المتواصل ليوم الحج الكاثوليكي، معتبرًا أنّ هذا الحدث السنوي يشكّل منصة مهمة لإيصال رسالة الأردن إلى العالم بوصفه مقصدًا رئيسيًا للسياحة الدينية، وليس مجرّد محطة مكمّلة. وأشار إلى أنّ موقع معمودية السيد المسيح يمثّل أحد أهم مواقع الحج المسيحي عالميًا، انطلاقًا من كون المسيحية بدأت من هذه الأرض وعلى ضفاف نهر الأردن.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين إدارة موقع المغطس والهيئة الملكية للمغطس ووزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى العمل على خطط جديدة تهدف إلى تحسين تجربة الزائر او الحاج وتطوير الموقع بما يسهم في تعزيز حضوره عالميًا، بالتوازي مع التعاون المستمر مع الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية. كما نوّه بتنوّع المواقع الدينية والتراثية الإسلامية في الأردن، معتبرًا أنّ هذه الخصوصية تشكّل قيمة إنسانية جامعة، ومشددًا على أنّ ما يتمتع به الأردن من نعمة الاستقرار ورعاية القيادة الهاشمية كان له الدور الأبرز في الحفاظ على هذه المواقع وتقديمها للعالم كتراث يخدم الإنسانية جمعاء.

ومن جانبه، نوّه أندريا تورنيلي، رئيس تحرير دائرة الاتصالات في الفاتيكان، بأهمية الأردن كأرض مقدسة شهدت أحداثًا محورية من الكتاب المقدّس، مؤكدًا على دعوة الحجّاج لاستكشاف المواقع المقدسة والاستعداد للاحتفال باليوبيل الكبير عام 2033، قبل أن يشير إلى يوبيل 2030 الخاص بمعمودية المسيح، كفرصة لاكتشاف تاريخ وروحانية الأردن.

وعقب المؤتمر الصحفي، غرف المطران الطوال، يرافقه وزير السياحة ورؤساء الكنائس الكاثوليكية في المملكة، الماء المقدس من نهر الأردن لمباركة المؤمنين. وتوجّه الموكب المحتفل، تتقدّمه الفرق الكشفية وحاملو الشموع، إلى كنيسة عمّاد السيّد المسيح، حيث ترأس القداس الاحتفالي بالحج الكاثوليكية لهذا العام.

وألقى المدبّر البطريركي للروم الكاثوليك، الأرشمندريت بولس نزها، كلمة أكّد فيها أنّ هذا الموقع المقدّس، حيث التقت السماء بالأرض وكان نهر الأردن شاهدًا على انطلاقة الرسالة العلنية للسيد المسيح، يحمل رسالة عالمية قوامها المحبة والسلام والرجاء. ودعا إلى نقل هذه القيم إلى مختلف أنحاء العالم، ورفع الصلاة بأن يلمس الله قلوب القادة والشعوب، فيتحوّل منطق العنف إلى ثقافة حوار، ومنطق الحرب إلى مسار عدالة ومصالحة.

وخلال القداس، بارك المطران الطوال الحضور بماء نهر الأردن، وألقى عظة شدّد فيها على أنّ العماد ليس مجرد طقس خارجي، بل بداية مسيرة إيمانية شخصية تقود المؤمن إلى تجربة روحية عميقة تتجلّى في الفرح الداخلي والتوبة الصادقة. ودعا الحضور إلى الالتزام المستمر بالقيم الروحية، محذّرًا من الاكتفاء بالمظاهر الشكلية دون الانخراط الفعلي فيها.

وتم رفع الأدعيّة والصلوات من أجل ديمومة الأمن والاستقرار في الأردن تحت القيادة الهاشمية الحكيمة، وتعزيز الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى الدعاء بأن يعمّ السلام والعدالة في القدس وغزة وسائر مناطق فلسطين، وفي دول المنطقة والعالم كافة المتعطشة للسلام والعدل.

واختتم القداس بكلمة ألقاها أمين سر النيابة البطريركية اللاتينية، الأب عماد علمات، شكر فيها جميع الجهات الحكوميّة والأمنيّة والكنسية التي ساهمت في إنجاح يوم الحج الكاثوليكي لعام 2026، معبّرًا عن أمله بأن يشهد العام الحالي حضورًا واسعًا للحجّاج من مختلف أنحاء العالم إلى الأردن المقدس.