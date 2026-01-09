بنك القاهرة عمان
تقى العربيات تكتب فصلًا جديدًا من النجاح بمناقشة رسالة الماجستير

9 يناير 2026
وطنا اليوم _

يتقدم الزميل محمد الحريري بأسمى آيات التهنئة والتبريك من زوجته تقى وصفي العربيات، بمناسبة نجاحها في مناقشة رسالة الماجستير في جامعة البلقاء التطبيقية، الموسومة بعنوان:

“أثر الذكاء الاستراتيجي للقيادات على إدارة الأزمات في الجامعات الخاصة الأردنية”، حيث تناولت من خلالها أحد الموضوعات المعاصرة ذات الأهمية البالغة في تطوير الأداء القيادي والمؤسسي في مؤسسات التعليم العالي، لا سيما في ظل التحديات والأزمات المتسارعة.

وأعربت العربيات عن بالغ شكرها وتقديرها لمشرف الرسالة الأستاذ الدكتور حسام محمود أبو حمور، لما قدّمه من توجيه علمي ودعم أكاديمي أسهم في إخراج الرسالة بالصورة العلمية المتميزة، كما ثمّنت جهود أعضاء لجنة المناقشة الكرام: الأستاذ الدكتور مروان النسور، والأستاذ الدكتور محمد الريالات، والدكتورة جمانة الزعبي (مناقشًا خارجيًا)، لما أبدوه من ملاحظات علمية قيّمة أثرت الدراسة.

وأهدت الباحثة هذا الإنجاز العلمي إلى والديها الكريمين، وزوجها، وأخوتها، تقديرًا لدعمهم المستمر ومساندتهم التي كانت السند الحقيقي في مسيرتها الأكاديمية.

ألف مبارك، وإلى الأمام دائمًا


