بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

انضمام الأردن إلى منظمة التفتيش الدوائي الدولية

9 يناير 2026
انضمام الأردن إلى منظمة التفتيش الدوائي الدولية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن إنجاز وطني متميز بإدراج المملكة الأردنية الهاشمية رسميًا ضمن قائمة الدول الأعضاء في منظمة التفتيش الدوائي التعاوني الدولية (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme – PIC/S)، وذلك
بعد حصول المؤسسة العامة للغذاء والدواء رسميًا على عضوية منظمة التفتيش الدوائي التعاوني (PIC/S) اعتباراً من مطلع يناير 2026.
وأشارت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، أن هذا الانجاز يأتي ترجمة حقيقية للرؤى الملكية السامية بتطوير الصناعة الدوائية وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتتويجًا لجهود المؤسسة المستمرة في تطوير الأنظمة الرقابية ومواءمتها مع أعلى المعايير الدولية.
وبينت أن المؤسسة هي الجهة الرقابية الثانية إقليميًا والسابعة والخمسين عالميًا التي تحظى بعضوية هذه المنظمة الدولية المرموقة، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير اللازمة للانضمام وحصولها على موافقة الدول الأعضاء خلال اجتماع المنظمة الذي أقيم في هونج كونج في الصين بتاريخ 4/11/2025 .
وأكدت عبيدات أن هذه العضوية تبرهن كفاءة الأداء الرقابي الأردني وثقة المجتمع الدولي به، مما يكرس المؤسسة كمرجعية معتمدة في التفتيش الدوائي، ويسهم بشكل مباشر في تسهيل انسياب وتصدير الأدوية الأردنية إلى الأسواق العالمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي

20:30

قمع دموي .. أكثر من 50 قتيلاً خلال الاحتجاجات في إيران

20:18

محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع

20:07

الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا

19:34

التربية: لا تغيير على موعد امتحان طلبة التوجيهي التكميلي غداً

19:30

وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات محافظة جرش

19:28

وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية

19:24

الأرصاد: أمطار غزيرة شمالا ووسطا وتساقط للبرد في أجزاء من الجنوب

19:19

طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء

19:11

بلدية بيرين تتعامل مع آثار السيول وانجرافات بعض الطرق

19:08

محافظ إربد: لا إصابات نتيجة انهيار أجزاء من منشأتين تجاريتين

16:47

تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026