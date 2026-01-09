انضمام الأردن إلى منظمة التفتيش الدوائي الدولية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن إنجاز وطني متميز بإدراج المملكة الأردنية الهاشمية رسميًا ضمن قائمة الدول الأعضاء في منظمة التفتيش الدوائي التعاوني الدولية (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme – PIC/S)، وذلك

بعد حصول المؤسسة العامة للغذاء والدواء رسميًا على عضوية منظمة التفتيش الدوائي التعاوني (PIC/S) اعتباراً من مطلع يناير 2026.

وأشارت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، أن هذا الانجاز يأتي ترجمة حقيقية للرؤى الملكية السامية بتطوير الصناعة الدوائية وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتتويجًا لجهود المؤسسة المستمرة في تطوير الأنظمة الرقابية ومواءمتها مع أعلى المعايير الدولية.

وبينت أن المؤسسة هي الجهة الرقابية الثانية إقليميًا والسابعة والخمسين عالميًا التي تحظى بعضوية هذه المنظمة الدولية المرموقة، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير اللازمة للانضمام وحصولها على موافقة الدول الأعضاء خلال اجتماع المنظمة الذي أقيم في هونج كونج في الصين بتاريخ 4/11/2025 .

وأكدت عبيدات أن هذه العضوية تبرهن كفاءة الأداء الرقابي الأردني وثقة المجتمع الدولي به، مما يكرس المؤسسة كمرجعية معتمدة في التفتيش الدوائي، ويسهم بشكل مباشر في تسهيل انسياب وتصدير الأدوية الأردنية إلى الأسواق العالمية.