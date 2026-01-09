رادار: 75% من الأردنيين رفضوا رفع أسعار الدخان و 15% اعلنوا المقاطعة

وطنا اليوم:كشف تقرير تحليلي صادر عن مركز “رادار” للدراسات الرقمية عن حالة غضب رقمي واسعة النطاق رافقت قرار رفع أسعار الدخان بعد تحليل 8,010 مداخلة رقمية جرى رصدها خلال 22 ساعة فقط (بين 7 و8 كانون الثاني 2026) اعتمدت حصريا على تفاعلات المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي مع استبعاد المداخلات الرقمية الصادرة على منصات الوكالات الإخبارية.

وأظهرت نتائج التقرير أن 75.7% من التفاعل الرقمي اتخذ طابعا سلبيا صريحا مقابل 16.5% تفاعلا محايدا أو منشن في حين لم تتجاوز نسبة التفاعل الإيجابي 7.8% ما يعكس فجوة واضحة بين القرار الذي اتخذته شركات التبغ والمزاج الشعبي العام.

وبيّن التحليل النوعي للمحتوى أن الغالبية العظمى من المداخلات الرقمية ربطت القرار بشكل مباشر بـ تآكل القدرة الشرائية وثبات الرواتب مع تصاعد لغة الغضب والاتهام بغياب أي مظلة حقيقية لحماية المستهلك.

كما حضرت الدعوات إلى المقاطعة وترك التدخين ليس بوصفها ردود فعل عاطفية فحسب انما كخيار احتجاجي متكرر في الخطاب الرقمي.

وسجّل التقرير حضورا لافتا لخطاب السخرية والتهكم بوصفه أداة شعبية للتعبير عن الاحتقان في مقابل مداخلات حذّرت من تداعيات اجتماعية أوسع قد تتجاوز المنتج نفسه إلى الضغط الأسري والمجتمعي.

وكشفت نتائج التقرير بحسب مركز رادار أن 14.7% من المشاركين أعلنوا انتقالهم من التذمر إلى الفعل المباشر عبر المقاطعة أو الإقلاع عن التدخين وهي نسبة مرتفعة وفق معايير التحليل الرقمي وتشير إلى خسارة فعلية من ناحية اقتصادية على خزينة الحكومة من قبل المستهلكين مقابل كتلة أكبر (70.3%) بقيت في دائرة الغضب دون ترجمة سلوكية مباشرة.

ويخلص التقرير إلى أن القرار خلق نقاشا رقميا وتفاعلا عالي الزخم حول الأوضاع الاقتصادية للمواطنين .