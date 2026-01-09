الأرصاد الجوية: اشتداد فعالية المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة

وطنا اليوم:قالت إدارة الأرصاد الجوية إن فعالية المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة ستزداد خلال الساعات المقبلة، مبينة أن محافظتي الكرك والطفيلة تشهدان هطلا مطريا غزيرا، إلى جانب المناطق الشمالية والوسطى التي بدأ تأثير المنخفض عليها منذ الفجر.

وأكد المتنبئ الجوي في الإدارة محمد الخالدي أن العقبة أيضا تشهد هطلا مطريا خفيفا إلى متوسط.

وبين الخالدي أن فعالية المنخفض ستزداد خلال الساعات المقبلة، فيما ستتشكّل السيول ويحتمل أن تترافق الكتلة المؤثر مع سقوط حبات البرد.

وقال الخالدي إن لا مؤشرات جوية في المنظور القريب تؤشر إلى احتمالية تساقط الثلوج، مع احتمالية سقوط زخات خفيفة فوق الجبال العالية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية، إن المملكة تتأثر حاليا بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، بدأ تأثيره منذ ساعات الصباح بأجواء باردة وغائمة، ترافقها هطولات مطرية في عدة مناطق، كانت غزيرة أحيانا، ولا سيما في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية.

وأوضحت الجمعة، أن تأثير المنخفض يستمر، حيث تبقى الأجواء باردة إلى شديدة البرودة وماطرة، مع فترات من الهطول الغزير، ما يرفع من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه، خاصة في شمال ووسط المملكة، إضافة إلى الأغوار والبحر الميت. كما تنشط الرياح الغربية وقد ترافقها هبات قوية تصل سرعتها إلى نحو 60 كم/ساعة، خصوصا فوق المرتفعات.

وبينت الأرصاد أن الطقس يوم السبت يبقى باردا، مع فرصة لهطول زخات مطر متفرقة، تميل الأجواء بعدها إلى الاستقرار التدريجي خلال ساعات المساء، فيما تسود أجواء شديدة البرودة ليلا.

وأضافت أن يوم الأحد يشهد استقرارا نسبيا وارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة، مع أجواء باردة صباحا وصافية وباردة ليلا، مع احتمال تشكل الصقيع في بعض المناطق.