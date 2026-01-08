الغذاء والدواء: الأردن ليس من الدول المتأثرة بتلوث بعض منتجات حليب الرضع

وطنا اليوم:أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن الأردن ليس من الدول المتأثرة بالتشغيلات التي تم الإفصاح عنها لجميع أصناف شركة نستله من تركيبة حليب الرضع التي تم الاخطار باحتمال تلوثها بمادة Cereulide toxin الناتجة عن بكتيريا ‏Bacillus cereus والتي قد تسبب الغثيان والقيء والمغص.

وأكدت المؤسسة وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، أن جميع منتجات تركيبة حليب الرضع من إنتاج شركة نستله الموجودة في السوق الأردني خالية من أي تلوث وآمنة للاستهلاك، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة قامت بإصدار تعميم عالمي يوضح الدول المتأثرة بذلك والأردن ليس من هذه الدول وخالي من هذه المنتجات كما هو موضح عبر الرابط أدناه على موقع شركة نستله:

https://url-shortener.me/6W0E

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم تداول أو استخدام أي منتجات غير مسجلة لديها، والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم(0795632000)