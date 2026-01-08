بنك القاهرة عمان
الصفدي: القمة الأردنية الأوروبية محطة بارزة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

8 يناير 2026
الصفدي: القمة الأردنية الأوروبية محطة بارزة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن القمة الأردنية الأوروبية التي عقدت في عمان شكلت نقطة تحول بارزة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
ووصف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة، اللقاء بأنه قمة عملية ناجحة أثمرت نتائج ملموسة في مجال التعاون المشترك، معبرة عن إرادة مشتركة لتطوير الشراكة في قطاعات حيوية مثل الدفاع والاستثمار والاقتصاد، إلى جانب مجالات أخرى ذات أولوية مشتركة.
وشدد على أن مخرجات القمة تبشر بمرحلة جديدة من التعاون البناء يخدم المصالح المشتركة ويعمّق الشراكة الأردنية الأوروبية على كافة الأصعدة.كما أبرز الصفدي استمرار الدعم الأوروبي للأردن بقيمة إجمالية تقارب 3 مليارات يورو، تشمل حوالي 600 مليون يورو منحاً لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع اقتصادية، وأكثر من مليار يورو قروضاً ميسرة، ومبلغاً مماثلاً مخصصاً لتشجيع الاستثمار في المملكة.
وأعلن أن القمة اتفقت على عقد المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الأول في نيسان المقبل، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وختم الصفدي بالإشارة إلى أن القمة تناولت جميع أبعاد التعاون بين الجانبين، مؤكدة التزاماً مشتركاً بالعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


