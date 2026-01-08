بكفالة الحكومة.. طرح أذونات لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 100 مليون دينار

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأردني، الخميس، عن طرح الإصدار 8 من أذونات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة بقيمة 100 مليون دينار لأجل سنة واحدة.

ووفق بيانات البنك المركزي، فإن تاريخ استحقاق الإصدار في 12. كانون ثاني .2027، حيث سيطرح المزاد اليوم الثلاثاء، والتسوية 12. كانون ثاني .2026.