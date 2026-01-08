احتياطيات الذهب بالأردن تصل إلى 10 مليارات دولار لأول مرة

وطنا اليوم:أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 10 مليارات دولار حتى نهاية 2025.

ووفقًا للبيانات، وصل حجم احتياطيات البنك من الذهب إلى قرابة 2.342 مليون أونصة حتى نهاية 2025.

أما الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة، فقد ارتفعت لدى البنك المركزي الأردني لتصل إلى 25.5 مليار دولار مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا، لتكفي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9 أشهر ولأول مرة.

الى ذلك طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار 2 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 11 كانون الثاني 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 11 كانون ثاني 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.