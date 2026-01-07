إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وطنا اليوم:أعلن مجلس القيادة اليمني اليوم الأربعاء، فرض حظر التجوال في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وفي التفاصيل، صدر مساء اليوم تعميم رسمي بناءًعلى توجيهات عبد الرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ، يقضي بفرض حظر التجوال في عموم العاصمة عدن.

ونص التعميم الموجه إلى كافة الوحدات العسكرية والأمنية في المدينة، على بدء سريان حظر التجوال من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في العاصمة.

وأوضح التعميم أن الاستثناءات تشمل الحالات الطارئة، والجهات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الفرق الطبية والخدمية، شريطة التزامها بحمل التصاريح الرسمية المعتمدة التي تخولها التحرك خلال فترة الحظر.

وكلف التوجيه الجهات الأمنية المختصة بالبدء الفوري في تنفيذ هذا التعميم، وضبط كافة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استثناء لأي طرف، بما يضمن الالتزام الكامل بالقرار.

وأكد التعميم أن العمل بهذا القرار يبدأ من لحظة صدوره، مشددا على جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة الالتزام الصارم بمضمونه والتعاون التام لإنجاح الإجراءات الهادفة لحماية السكينة العامة.

وكان التلفزيون السعودي قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن قوات مجلس القيادة الرئاسي اليمني تتقدم نحو مدينة عدن جنوب اليمن.

من حهته، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن عيدروس الزبيدي موجود في عدن، وطالب المجلس بوقف القصف وضمان سلامة وفده في الرياض كشرط لأي حوار جاد. وجاء ذلك بعد قصف السعودية للضالع وإعلانها أن الزبيدي غادر إلى جهة مجهولة.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أعلن إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس، متهما إياه بارتكاب الخيانة العظمى، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، وأحاله على النائب العام لإجراء التحقيق.

وكان من المقرر أن يتوجه عيدروس الزبيدي إلى السعودية التي دعت إلى مؤتمر بشأن اليمن.