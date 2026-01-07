بنك القاهرة عمان
زيادة عدد حجاج بعثة المعلمين من 60 إلى 120 حاجًا

7 يناير 2026
وطنا اليوم:بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان؛ قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، زيادة عدد حجاج البعثة المخصصة للمعلمين لموسم حج 1447هـ من (60) إلى (120) حاجًا بمن فيهم من محارم الإناث وزوجات المعلمين.
ويأتي ذلك في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المعلِّمين خلال الأشهر الماضية، حيث قامت بصرف السلف الطارئة لجميع من تقدم لها، وتخصيص قطع أراضي لإسكانات المعلمين، ومضاعفة نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي من 5% إلى 10% اعتباراً من العام الجامعي الحالي.
كما خصصت نسبة 5% من مجموع المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين في الجامعات، إلى جانب قيامها بصيانة أندية المعلمين وتحسين خدماتها وبناء أندية معلمين في بعض المحافظات التي لا توجد فيها أندية


