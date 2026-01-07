أورنج الأردن وجوباك توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار وبناء الكفاءات الرقمية

وطنا اليوم:وقّعت أورنج الأردن مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاع الرقمي وقطاع التكنولوجيا المالية، ودعم بناء الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذه المجالات الحيوية.

وتركز مذكرة التفاهم على تمكين خريجي أكاديمية البرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي، عبر تزويدهم بخبرات عملية وفرص تطبيقية تلبي متطلبات سوق العمل، من خلال برامج تدريب متخصصة، ومبادرات ابتكارية مشتركة، إلى جانب إتاحة فرص التشبيك مع قطاع التكنولوجيا المالية.

وسلط الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور الضوء على أهمية إطلاق مبادرة مشتركة جديدة مع جوباك، تصب في التعاون القائم بين الطرفين في مجال التكنولوجيا المالية عبر Orange Money. وأكد أن هذه الشراكة تعزّز التزام أورنج الأردن بتمكين طلبة أكاديمية البرمجة من خلال مشاريع عملية، ومهارات ابتكارية، بالإضافة إلى التعرّف المباشر على متطلبات السوق، مشيراً في الوقت ذاته إلى دور جوباك في دعم الخريجين المؤهلين من خلال مركز التكنولوجيا المالية – جوين، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة التابعة لبرنامج BIG by Orange. وأضاف أن هذه المبادرة تسهم في تسريع تحويل الأفكار التقنية إلى حلول عملية في قطاع المدفوعات، وتعزيز تبنّي التقنيات المالية المتقدمة، ودعم النمو المستدام للمنظومة الرقمية في الأردن.

ومن جانبها، أشارت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مها البهو إلى سعادتها بهذا التعاون، مؤكدةً أهمية هذه الشراكة في بناء جسور تواصل فعّالة مع الخريجات والخريجين، ومنحهم الفرص التي يحتاجونها للانطلاق بثقة إلى سوق العمل. وأضافت أن الاستثمار في دعم وتمكين الجيل الجديد يُعد استثماراً حقيقياً في مستقبل القطاع المالي والتقني في الأردن، مشددةً على حرص جوباك، من خلال مركز التكنولوجيا المالية – جوين، على دعم الخريجين الذين يمتلكون أفكاراً مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، ومساعدتهم على تحويلها إلى مشاريع وأعمال حقيقية قابلة للتنفيذ والنمو، بما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن حصدت المركز الأول في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية عن فئة المؤسسات الربحية ضمن المسؤولية المجتمعية عن أكاديمية البرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي، حيث تجاوز عدد خريجي الأكاديمية 1020 خريجاً وخريجة حتى اليوم، وحققت نسبة توظيف وصلت إلى 80%، ما يعكس الأثر الإيجابي الملموس لبرامج الشركة في تعزيز فرص الشباب في سوق العمل.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo