الطاقة النيابية : مراجعة فواتير الكهرباء أظهرت ارتفاعات في شهر كانون الأول

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة الطاقة النيابية أيمن أبو هنية إن بعد مراجعة الشكاوى المتعلقة بفواتير الكهرباء تبين وجود بعض الارتفاعات في الفواتير لشهر كانون الأول وبناء عليه قررت لجنة الطاقة النيابية تشكيل لجنة تقصي لأسباب ارتفاع قيمة هذه الفواتير.

واعتبر أبو هنية أن تغيير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين باستخدام السيارات الكهربائية يعد أحد أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، مما يتطلب إعادة النظر في شرائح التعرفة الكهربائية.

وأضاف أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستزود لجنة الطاقة النيابية بدراسة جديدة لمعدل استهلاك الأسر في الأردن لعامي 2024-2025، وبناء عليها سيتم إعادة النظر في الشرائح المدعومة لتحقيق العدالة للمواطنين، مؤكدا تجاوب الحكومة وتعاونها مع لجنة الطاقة النيابية.