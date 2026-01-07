بنك القاهرة عمان
السقاف من حدود جابر : تطوير الأسواق الحرة الحدودية رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني

7 يناير 2026
وطنا اليوم-انطلاقاً من الرؤية الجديدة لمجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الحالي ، وفي إطار نهج المتابعة الميدانية وتعزيز الحضور الإداري في الميدان قامت رئيسة مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية خلود السقاف اليوم بزيارة تفقدية إلى الأسواق الحرة في معبر جابر الحدودي بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية ، يرافقها عدد من مدراء الإدارات المعنية في الشركة ، حيث تم الإطلاع بشكل مباشر على واقع سير العمل وكافة الجوانب التشغيلية والتجارية في السوق .

تابعت السقاف خلال الزيارة مستوى الإجراءات المعتمدة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والزوار ، واطلعت على جاهزية المرافق وجودة الخدمات المقدمة وآليات العمل المتبعة ، إلى جانب توجيهها المعنيين ان مجلس الادارة الحالي لديه استراتيجية عمل تهدف الى تحسين وتطوير تجربة التسوق وتحديث أساليب العرض ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في قطاع الأسواق الحرة .

أكدت السقاف أن منفذ الأسواق الحرة في معبر جابر يعتبر موقع استراتيجي محوري ضمن شبكة أسواق الشركة المنتشرة على المعابر البرية والبحرية ، وذلك لما له من دور حيوي في خدمة حركة المسافرين وتنشيط التبادل التجاري عبر الحدود.

كما شددت السقاف على أهمية تطوير البنية التحتية للأسواق الحرة ، وتنويع قاعدة المنتجات المعروضة فيها ، بما يلبي احتياجات مختلف الأذواق والجنسيات ، وبشكل يعزز القدرة التنافسية للأسواق الحرة الأردنية إقليمياً .

اوضحت السقاف أن شركة الأسواق الحرة الأردنية تساهم بشكل واضح في دعم الاقتصاد الوطني ، ومن هذا المنطلق يجب التركيز على تطويرها والاهتمام بها والحفاظ عليها ، مضيفةً السقاف ان أهمية التركيز على هذا القطاع وتطويره يأتي انسجاماً وتلبيةً للتوجيهات الملكية السامية في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الاردن .

كما عبّرت السقاف عن تقديرها لجهود الكوادر العاملة في الأسواق الحرة في معبر جابر ، وأكدت بأن العنصر البشري يشكل الركيزة الأساسية في تحسين الأداء وتحقيق أهداف الشركة ، كما قدمت الشكر للجهات الأمنية والجمركية والإدارية الموجودة على حدود جابر نظراً لتعاونها الايجابي مع السوق ، والذي وصفته انه اهم وافضل انواع التكامل المؤسسي ، مؤكدةً أن هذا التكامل يمثل عامل نجاح مشترك يعكس صورة إيجابية عن العمل الوطني المتكامل.


