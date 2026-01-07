يزيد أبو ليلى يسقط شكواه بحق جماهير بعد اعتذار رسمي

وطنا اليوم:أعلن المحامي مهند أبو طربوش عن إسقاط الشكوى المقدمة من حارس المنتخب الوطني الأردني يزيد أبو ليلى بحقه وبحق كافة المشتكى عليهم، الذين يشكل جمهور النادي الفيصلي الجزء الأكبر منهم، وذلك بعد تقديمه اعتذاراً نيابة عنهم لإنهاء القضية بشكل ودي.

وأكد أبو طربوش في منشور له على “فيس بوك”: “أن الاعتذار لم يُنقص من قيمة الجمهور بل زاد من الاحترام والتقدير، موجهاً الشكر لكل من سعى لإصلاح ذات البين”.

وكان أبو ليلى تقدم في وقت سابق بشكوى رسمية لدى محكمة إربد بحق نحو 35 مشجعاً، على خلفية منشورات على “فيسبوك” تضمنت إساءات شخصية له بعد مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره المغربي في نهائي كأس العرب، والتي انتهت بخسارة “النشامى” بنتيجة 3-2.

وأكد اللاعب حينها أن ما تعرّض له تجاوز حدود النقد ليصل إلى الشتم والذم والتحقير، مما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن يتم إسقاط الشكوى لاحقاً بشكل ودي