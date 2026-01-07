بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

يزيد أبو ليلى يسقط شكواه بحق جماهير بعد اعتذار رسمي

7 يناير 2026
يزيد أبو ليلى يسقط شكواه بحق جماهير بعد اعتذار رسمي

وطنا اليوم:أعلن المحامي مهند أبو طربوش عن إسقاط الشكوى المقدمة من حارس المنتخب الوطني الأردني يزيد أبو ليلى بحقه وبحق كافة المشتكى عليهم، الذين يشكل جمهور النادي الفيصلي الجزء الأكبر منهم، وذلك بعد تقديمه اعتذاراً نيابة عنهم لإنهاء القضية بشكل ودي.
وأكد أبو طربوش في منشور له على “فيس بوك”: “أن الاعتذار لم يُنقص من قيمة الجمهور بل زاد من الاحترام والتقدير، موجهاً الشكر لكل من سعى لإصلاح ذات البين”.
وكان أبو ليلى تقدم في وقت سابق بشكوى رسمية لدى محكمة إربد بحق نحو 35 مشجعاً، على خلفية منشورات على “فيسبوك” تضمنت إساءات شخصية له بعد مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره المغربي في نهائي كأس العرب، والتي انتهت بخسارة “النشامى” بنتيجة 3-2.
وأكد اللاعب حينها أن ما تعرّض له تجاوز حدود النقد ليصل إلى الشتم والذم والتحقير، مما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن يتم إسقاط الشكوى لاحقاً بشكل ودي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي

20:30

قمع دموي .. أكثر من 50 قتيلاً خلال الاحتجاجات في إيران

20:18

محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع

20:07

الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا

19:34

التربية: لا تغيير على موعد امتحان طلبة التوجيهي التكميلي غداً

19:30

وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات محافظة جرش

19:28

وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية

19:24

الأرصاد: أمطار غزيرة شمالا ووسطا وتساقط للبرد في أجزاء من الجنوب

19:19

طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء

19:11

بلدية بيرين تتعامل مع آثار السيول وانجرافات بعض الطرق

19:08

محافظ إربد: لا إصابات نتيجة انهيار أجزاء من منشأتين تجاريتين

16:47

تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026