المالية النيابية تناقش 24 شكوى وبلاغا مقدما بحق أمانة عمان

وطنا اليوم:ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة نمر السليحات، اليوم الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 المتعلق بأمانة عمان الكبرى، بحضور مدير التقارير في الديوان فوزان الوريكات، ومدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي.

وقال السليحات إن اللجنة بحثت المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير الديوان، والتي شملت 24 شكوى وبلاغا مقدما بحق أمانة عمان، جرى تحويل أحدها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن ثلاثة مخرجات رقابية تضمنت 14 بندا استيضاحيا، تم تحويل أحدها إلى القضاء، إلى جانب مذكرات المراجعة الرقابية.

وطالب أمانة عمان بتزويد ديوان المحاسبة ببيانات تفصيلية تبين الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة المخالفات والاستيضاحات الواردة في التقرير.

بدورهم، دعا أعضاء اللجنة، إلى تعزيز التعاون بين ديوان المحاسبة وأمانة عمان لمعالجة جميع الإشكاليات الواردة في التقرير، مؤكدين أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الديوان في متابعة الأداءين المالي والإداري بالمؤسسات الحكومية.

من جهته، أكد ملكاوي التزام أمانة عمان بتصويب أي مخالفات أو اختلالات واردة في استيضاحات وملاحظات ديوان المحاسبة، وذلك من خلال لجنة عمل مشتركة بين الجانبين عبر مذكرات المراجعة الرقابية، موضحا أن هذه اللجنة تنهي نحو 80 بالمئة من إجمالي الاستيضاحات ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

وأشار إلى أن الأمانة أطلقت مشروعا لرقمنة خدماتها، يشمل إعادة هيكلة وهندسة الإجراءات الإدارية والخدمية وتقديمها إلكترونيا، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.