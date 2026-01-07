بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الحكومة تبحث تشغيل الممرضين الأردنيين في ايطاليا

7 يناير 2026
الحكومة تبحث تشغيل الممرضين الأردنيين في ايطاليا

وطنا اليوم:بحث أمين عام العمل وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان اليوم الأربعاء في مقر الوزارة مع مستشار رئيس مقاطعة لومبارديا الإيطالية الدكتور ماركو فارك سبل التعاون تمهيدا لفتح أبواب تشغيل الممرضيين الأردنيين في إيطاليا.
وأكد دوجان بحضور عضو مجلس نقابة الممرضين الدكتور عبد الله حيمور حرص وزارة العمل على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج سواء في الأسواق الإقليمية أو العالمية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يمهد الطريق أمام الممرضيين الأردنيين للعمل في القطاع الخاص الإيطالي، لافتا إلى انه سيتم بحث التفاصيل الفنية بين الجانب الإيطالي ونقابة الممرضين وباقي الجهات المعنية بإشراف وزارة العمل.
بدوره أكد مستشار رئيس مقاطعة لومبارديا الإيطالية الدكتور ماركو فارك أن إيطاليا ترحب باستقطاب الكفاءات الأردنية في قطاع التمريض، مشيرا إلى أن أبواب التعاون مفتوحة بين الأردن وإيطاليا.
وأضاف أن القطاع الصحي الإيطالي لديه فرص عمل لإستقطاب الممرضين الأردنيين.
من جانبه عضو مجلس نقابة الممرضين الدكتور عبد الله حيمور أكد أن النقابة تدعم تشغيل الممرضين الأردنيين في ايطاليا بالتنسيق مع وزارة العمل، مشيرا إلى أنه يوجد على الأقل ألفي ممرض يبحثون عن فرص عمل من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب