تجارة عمّان تختتم برامج تدريبية بشراكات مؤسسية وطنية

وطنا اليوم:نظّمت غرفة تجارة عمّان، بمقرها، حفل اختتام البرامج التدريبية المنفذة بالتعاون مع شركائها من دائرة قاضي القضاة، والجامعة الألمانية الأردنية، وشركة مهارات لقيادة الحاسوب (سبيكتو)، والصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس).

وحسب بيان للغرفة اليوم الاربعاء، يأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار دور الغرفة في بناء القدرات المهنية والتدريب التطبيقي للعاملين في القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتطوير مهارات الموارد البشرية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التحديث الاقتصادي، وانطلاقًا من حرصها على تعزيز الشراكة المؤسسية والتعاون مع المؤسسات الوطنية.

وقال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق إن هذا اللقاء يشكّل محطة تؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأهم في تطوير سوق العمل وتعزيز كفاءته، مشيرا إلى أن التدريب النوعي المتوافق مع احتياجات القطاعات الاقتصادية أصبح ضرورة وطنية لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة تفخر بمشاركة عدد من منتسبي مديرية الأمن العام في البرامج التدريبية المنفذة بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية، حيث أظهروا التزاما عاليا وانضباطًا أكاديميا ومهنيا أثمر عن تحقيق نتائج متميزة وضعـتهم ضمن أوائل المشاركين، مؤكّدا أن هذا الحضور النوعي يعكس مستوى التطوير المؤسسي والمهني في جهاز الأمن العام ودوره كشريك وطني في بناء الكفاءات وتعزيز المهارات.

وأضاف أن الغرفة حرصت على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية لتنفيذ برامج عملية تسهم في نقل التدريب إلى موقع العمل والإنجاز، مؤكدا تقديره للشركاء والكوادر التدريبية، والتزام الغرفة بمواصلة تنفيذ البرامج المتخصصة بما ينسجم مع الرؤية الوطنية في التنمية وتمكين الشباب ورفع كفاءة الموارد البشرية.

ومن جهته، قال رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، ان التعاون مع غرفة تجارة عمان في البرامج التدريبية يأتي في سياق وطني اشمل ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي استنادا الى التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ان الاستثمار في رأس المال البشري ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، والتي تشكل ركائز اساسية لبناء اقتصاد وطني من الموارد البشرية قادر على المنافسة اقليميا وعالميا.

كما أكد القاضي الدكتور نايل الدعسان، مدير المعهد القضائي الشرعي / مندوب سماحة قاضي القضاة، أن التعاون مع غرفة تجارة عمّان يأتي في إطار رسالة دائرة قاضي القضاة في دعم التدريب المؤسسي وتنمية المهارات المهنية، مشيراً إلى ان المعهد وهو يؤدي رسالته العلمية والتدريبية يؤمن ايمانا راسخا بان تطوير الكفاءات البشرية هو الاساس الحقيقي لأي نهضة مؤسسية، وان اصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف واعوانهم من الموظفين لا بد ان يمتلكوا الى جانب العلم الشرعي والقانوني ادوات العصر، وفهم آلياته، وقدرة واعية على التعامل مع مستجداته دون اخلال بمقاصد الشريعة او قيم العدالة.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس)، المهندس معاذ علاويين، أن الصندوق يولي أهمية كبيرة للشراكة مع غرفة تجارة عمّان بوصفها شريكا استراتيجيا في تنفيذ البرامج الداعمة للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع التجاري والخدمي، مشيرا إلى أن الشراكة تجسدت من خلال دعم الصندوق لبرنامج “تاجر عمان: الريادة والمستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي” والذي شكل نموذجا عمليا لبرامج نوعية تستجيب لاحتياجات السوق وتأهيل التجار لمستقبل اكثر تنافسية وابتكارا.

وقال المدير العام لشركة مهارات لقيادة الحاسوب (سبيكتو) المهندس نسيم أبو الهيجاء إن الشراكة مع غرفة تجارة عمّان تمثل امتدادا لدور الشركة في تطوير القدرات التقنية والعملية للموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن سبيكتو، التي تمتلك خبرة طويلة في إدارة وتشغيل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب وتطوير أنظمة الاختبارات الآلية ونظم المعلومات في عدد من دول المنطقة، تحرص على توظيف خبراتها التقنية والتدريبية للمساهمة في تعزيز كفاءة المؤسسات ورفع جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات سوق العمل.

كما جرى خلال الحفل الذي حضره العميد الدكتور جمال الجازي قائد امن اقليم العاصمة، مندوبا عن مدير الامن العام، و نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وعضو مجلس ادارة الغرفة خطاب البنا، تكريم الشركاء والمشاركين في البرامج التدريبية المنفذة ضمن إطار التعاون المشترك، مع دائرة قاضي القضاة، والجامعة الألمانية الأردنية، وشركة مهارات لقيادة الحاسوب (سبيكتو)، والصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس).