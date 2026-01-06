بنك القاهرة عمان
الأطول في تاريخ المجلس .. طهبوب تستجوب وزير العمل بـ 100 سؤال

6 يناير 2026
الأطول في تاريخ المجلس .. طهبوب تستجوب وزير العمل بـ 100 سؤال

وطنا اليوم:في أطول استجواب بتاريخ مجلس النواب الأردني، وجهت النائب ديمة طهبوب 100 سؤال استجوابي إلى وزير العمل حول تطبيق معايير العمل اللائق.
وتشمل معايير العمل اللائق ستة معايير هي: السياسات العامة ومعيار التشغيل، معيار الأجور والحد الأدنى للأجور، معيار الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، معيار قانون العمل والتعديلات الأخيرة، معيار النقابات والحوار الاجتماعي، وسادسا واخيرا معيار السلامة العامة والصحة المهنية وإنفاذ القانون.
وجاء تقديم استجواب طهبوب بعد يوم واحد من مناقشة سؤال العمل اللائق تحت قبة البرلمان في الجلسة الرقابية التي عقدت أمس الاثنين، وقد حولت طهبوب سؤالها إلى استجواب لعدم كفاية الجواب الحكومي وعدم قناعتها بانجازات الحكومة في مجال العمل اللائق.
وكانت شهدت جلسة النواب جدلا واسعا بسبب رد وزير العمل خالد البكار على سؤال طهبوب تحت القبة والذي وصف بالقاسي والمسيء من قبل اعضاء المجلس.

وتاليا استجواب طهبوب:

 


