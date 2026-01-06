أمنية، إحدى شركات Beyon، تعيد تنظيم هيكلها التنفيذي وتكلف إيهاب حافظ بقيادة دائرة الأعمال

وطنا اليوم:أعلنت أمنية، إحدى شركات Beyon، عن إعادة تنظيم ضمن هيكلها التنفيذي، شملت تكليف إيهاب حافظ بقيادة دائرة الأعمال، في خطوة تعكس تطور نموذج العمل لدى الشركة ودعم تنفيذ استراتيجيتها المحدثة، تماشيًا مع إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة وتوجهها كشركة اتصالات رقمية حديثة.

ويُعد إيهاب حافظ من القيادات التنفيذية البارزة في الشركة، بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا في أسواق إقليمية ودولية. وقد أسهم خلال قيادته السابقة للدائرة الرقمية وتقنية المعلومات في دفع مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية الشركة على مستوى الابتكار والقدرات الرقمية، وبناء قدرات تقنية متقدمة شكّلت أساسًا لتطوير حلول أعمال ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات.

وقبل انضمامه إلى أمنية في عام 2023، شغل إيهاب مناصب قيادية عليا في شركات إقليمية وعالمية، من بينها Oracle وScala بالإضافة الى خبرة واسعة في شركات الاتصالات مثل مجموعة زين، حيث قاد فرقًا متعددة الجنسيات وبرامج تحول معقّدة، وأسهم في ربط الأهداف الاستراتيجية بالأداء التشغيلي والتنفيذي.

وبصفته الرئيس التنفيذي لدائرة الأعمال، يتولى إيهاب قيادة الاستراتيجية الشاملة للأعمال، مع التركيز على تسريع النمو، وتعزيز القيمة المقدّمة للعملاء، وترجمة القدرات الرقمية إلى نماذج أعمال فعّالة وقابلة للتوسع. كما يعمل على مواءمة محاور الأعمال والتقنية وتجربة العملاء، بما يدعم الأداء المستدام ويعزّز القيمة طويلة الأمد للشركة.

وأكد فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، أن: “يعكس هذا التكليف تطور هيكلنا التنفيذي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة أمنية، ويجسّد توجهنا نحو الاستفادة من الخبرات القيادية الداخلية القادرة على الربط بين الابتكار والتحول الرقمي من جهة، والأداء التجاري والنمو المستدام من جهة أخرى. إن مواءمة محاور الأعمال والتقنية وتجربة الزبائن تشكّل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، ونحن واثقون بأن خبرة إيهاب حافظ وقدرته على قيادة فرق متعددة التخصصات ستسهم في دعم تنفيذ هذه الرؤية وتعزيز تنافسية أمنية كشركة اتصالات رقمية حديثة.”

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار مستمر لإعادة مواءمة الهيكل التنفيذي في أمنية، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار، ويدعم تنفيذ الاستراتيجية، ويواكب متطلبات النمو والتحول في قطاع الاتصالات.