العرموطي: نمو غير مسبوق في تسجيل الشركات وزيادة رؤوس أموالها بمليار دينار

وطنا اليوم:قال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي إن دائرة مراقبة الشركات أنجزت إجراءات تسجيل جميع أنواع الشركات إلكترونياً بالكامل خلال مدة زمنية تقل عن ساعة واحدة، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح العرموطي خلال استضافته من قبل منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن الدائرة تستقبل وتنجز أكثر من نصف مليون طلب للشركات سنوياً بشكل إلكتروني، بمعدل يزيد على 2500 طلب مكتمل يوميا، كما تعمل على إصدار ما يزيد على 100 ألف سجل معلومات شركة على مدار الساعة دون أي تدخل بشري.

وأشار إلى نجاح عقد اجتماعات الهيئات العامة إلكترونياً للعام السادس على التوالي، إلى جانب إطلاق نسخة محدثة من سجل المستفيد الحقيقي عبر الشبكة الحكومية الآمنة، مع استقبال أكثر من ألف إفصاح منذ بداية العام الحالي.

كما كشف عن تحقيق نتائج غير مسبوقة في زيادة أعداد الشركات المسجلة سنويا، مع أكثر من مليار دينار زيادة في رؤوس أموال الشركات، وانخفاض ملحوظ في أعداد الشركات التي تمت تصفيتها.