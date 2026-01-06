ضبط 670 متسولًا ومتسولة الشهر الماضي

وطنا اليوم:ضبطت وزارة التنمية الاجتماعي خلال شهر كانون الأول الماضي 671 متسولًا ومتسولة خلال 524 جولة لمكافحة التسول في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الوزارة في تقريرها لشهر كانون أول 2025 إنّها استقبلت 7991 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي، و 149 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 130 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة 2056 معاملة متعلقة بالاعفاء من تصاريح العمل .

‏ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 35 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 39 طفل، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 6 أطفال، كما تم ترخيص 5 حضانات جديدة.

وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية -إدارة حماية الأسرة والأحداث 197 حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 268 حدثاً، استفاد منهم ( 96 ) حدثاً من برامج التأهيل المهني أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية ادارة الحالة 62 طفلاً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل ( 792) مستفيد ومستفيدة.

‏وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6037 جمعية، حيث جرى تسجيل 27 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 330 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 15 جمعية، وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 5 هيئات، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 11 هيئة، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 14 لجنة، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 51 جمعية.

‏‏وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 50044 اسرة، ومن برنامج الدعم النقدي الموحد 19887 أسرة ، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 517 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق (100%)