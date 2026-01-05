بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

قسم الوسائط الرقمية في عمان الاهلية يحصل على المركز الثاني بمسابقة Arab StarPack Student 2025

5 يناير 2026
قسم الوسائط الرقمية في عمان الاهلية يحصل على المركز الثاني بمسابقة Arab StarPack Student 2025

وطنا اليوم:حققت الطالبة ميسر بسّام حسن مزهر من قسم الوسائط الرقمية والتصميم الجرافيكي في كلية العمارة والتصميم بجامعة عمان الأهلية إنجازاً أكاديمياً مميّزاً بحصولها على المركز الثاني في مسابقة 2025 Arab StarPack Student، عن مشروعها: “إعادة تصميم تغليف لعلامة تجارية مزيونه بوتيك” ضمن فئة التغليف الهيكلي (Structural Packaging).
و تعتبر مسابقة Arab StarPack من أبرز المسابقات العربية المتخصصة في مجال التعبئة والتغليف، والموجهة لطلبة الجامعات في العالم العربي.
وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركة 255 متسابقاً من مختلف الدول العربية، من بينهم 111 طالباً من الجامعات الأردنية، حيث تم اختيار سبعة مشاريع تصميمية في مجال التعبئة والتغليف على مستوى الأردن.
وجاء هذا التميز عن مشروع تم تنفيذه ضمن مساق تصميم التغليف (Packaging Design) بإشراف مدرس المساق الدكتورة فاتن الجزار. كما يُعدّ مشروع الطالبة بوصفه تطبيقاً عملياً لمهارات التصميم والتطوير في مجال التغليف، إذ ركز على الارتقاء بجودة تجربة المستخدم والانطباع الأول للمنتج، وتعزيز الهوية البصرية، إلى جانب تطوير بنية التغليف بما يوازن بين الجمالية والوظيفة وقابلية الاستخدام.
كما تأتي هذه المشاركات انسجاماً مع توجهات الجامعة والكلية في دعم التعلّم التطبيقي، وتشجيع الطلبة على المشاركة في المسابقات الإبداعية المتخصصة باعتبارها بيئات تقييم معيارية تُنمي التفكير التصميمي، وترفع جاهزية الطلبة لسوق العمل، وتعزز بناء ملف أعمال قائم على المنافسة الإقليمية والدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب