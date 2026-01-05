قسم الوسائط الرقمية في عمان الاهلية يحصل على المركز الثاني بمسابقة Arab StarPack Student 2025

وطنا اليوم:حققت الطالبة ميسر بسّام حسن مزهر من قسم الوسائط الرقمية والتصميم الجرافيكي في كلية العمارة والتصميم بجامعة عمان الأهلية إنجازاً أكاديمياً مميّزاً بحصولها على المركز الثاني في مسابقة 2025 Arab StarPack Student، عن مشروعها: “إعادة تصميم تغليف لعلامة تجارية مزيونه بوتيك” ضمن فئة التغليف الهيكلي (Structural Packaging).

و تعتبر مسابقة Arab StarPack من أبرز المسابقات العربية المتخصصة في مجال التعبئة والتغليف، والموجهة لطلبة الجامعات في العالم العربي.

وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركة 255 متسابقاً من مختلف الدول العربية، من بينهم 111 طالباً من الجامعات الأردنية، حيث تم اختيار سبعة مشاريع تصميمية في مجال التعبئة والتغليف على مستوى الأردن.

وجاء هذا التميز عن مشروع تم تنفيذه ضمن مساق تصميم التغليف (Packaging Design) بإشراف مدرس المساق الدكتورة فاتن الجزار. كما يُعدّ مشروع الطالبة بوصفه تطبيقاً عملياً لمهارات التصميم والتطوير في مجال التغليف، إذ ركز على الارتقاء بجودة تجربة المستخدم والانطباع الأول للمنتج، وتعزيز الهوية البصرية، إلى جانب تطوير بنية التغليف بما يوازن بين الجمالية والوظيفة وقابلية الاستخدام.

كما تأتي هذه المشاركات انسجاماً مع توجهات الجامعة والكلية في دعم التعلّم التطبيقي، وتشجيع الطلبة على المشاركة في المسابقات الإبداعية المتخصصة باعتبارها بيئات تقييم معيارية تُنمي التفكير التصميمي، وترفع جاهزية الطلبة لسوق العمل، وتعزز بناء ملف أعمال قائم على المنافسة الإقليمية والدولية.